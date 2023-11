Prince of Persia è "quasi" gratis, aspettando il remake

Ubisoft ha da poco condiviso un aggiornamento importante sul remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, sebbene a quanto pare il gioco originale è ora offerto a un prezzo ridicolo.

Il remake dedicato (che potete prenotare su Amazon) è sicuramente molto atteso dai fan dello storico principe.

Questo, nonostante il reveal sia apparso quantomeno imbarazzante, visto che era palese che ci fossero ancora molti problemi da sistemare.

Ora, come riportato anche da PCGamesN, se non potete aspettare il remake e volete rivisitare il classico o giocarlo per la prima volta su Steam, siete fortunati.

Grazie a una svendita sul catalogo Valve, l'originale Le Sabbie del Tempo è decisamente più economico di quanto non fosse prima.

Fino a martedì 28 novembre è possibile acquistare l'originale Prince of Persia Le Sabbie del Tempo del 2003 con uno sconto dell'80%.

Vale a dire che, per un periodo di tempo limitato, il gioco costerà solo 1,99 €. È possibile acquistare il gioco ora, qui, oppure acquistare un bundle contenente cinque capitoli moderni della serie con un forte sconto, al prezzo di 8,95 euro.

Insomma, se volete rigiocare un grande classico del passato - o magari provarlo per la prima volta - vi basterà farlo vostro a poco più del prezzo di un caffè.

Uscito per la prima volta circa venti anni fa, Le Sabbie del Tempo riavviava la serie classica ideata da Jordan Mechner con un protagonista riveduto e corretto, fasi platform in 3D e la caratteristica del tempo riavvolgibile (avete sbagliato un salto cadendo nel vuoto? Non c'è problema: vi basterà riavvolgere il tempo e riprovare ancora una volta).

Nel mentre, vi ricordiamo anche che è in arrivo un vero e proprio reboot per la saga di Prince of Persia: solo alcune settimane fa abbiamo avuto l'opportunità di provare per voi The Lost Crown.