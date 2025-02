Prime Gaming festeggia San Valentino con 5 nuovi giochi gratis

Sebbene la giornata odierna sia dedicata agli innamorati, anche in occasioni come questa c'è sempre spazio per nuovi giochi gratis da riscattare su PC: da questo momento sono infatti disponibili gli ultimi omaggi settimanali di Prime Gaming, con ben 5 titoli da riscattare.

Ricordiamo infatti ai nostri lettori che si tratta di un servizio offerto con Amazon Prime: ogni mese vengono selezionati diversi giochi gratuiti su PC, distribuiti poi su cadenza settimanale.

Senza ulteriori indugi, andiamo dunque a scoprire quali sono tutti gli omaggi di questa settimana nella nostra lista completa:

Prime Gaming: giochi gratis del 14 febbraio 2025

Come potete vedere, per 4 dei 5 giochi gratuiti settimanali avrete bisogno rispettivamente di account su Epic Games Store o GOG, mentre per Stunt Kite Party basterà semplicemente utilizzare l'apposita applicazione ufficiale per i giochi Prime Gaming.

Ricordiamo che basterà semplicemente essere iscritti ad Amazon Prime per accedere a queste iniziative, senza alcun bisogno di spendere neanche un centesimo in più sui rispettivi store: non dovrete fare altro che fare clic sui link del nostro elenco per procedere subito al riscatto.

I 5 titoli gratuiti di questa settimana hanno scadenze variabili dal 19 marzo fino al 14 maggio: il nostro consiglio, come sempre, è di approfittare fin da subito dell'offerta e riscattarli, anche se non avete intenzione di scaricarli in questo momento.

Una volta aggiunti alle vostre collezioni, questi titoli resteranno vostri per sempre e potrete scaricarli in qualunque momento.

Ricordiamo che durante lo scorso weekend sono stati offerti, tra gli altri titoli, anche BioShock Infinite e The Talos Principle: qualora non l'abbiate già fatto, vi invitiamo a procedere con il loro riscatto.

Inoltre, dato che vi servirà comunque un account su Epic Games Store, non possiamo non ricordarvi di dare un'occhiata al nuovo omaggio settimanale.