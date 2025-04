Il gioco gratis di oggi di Epic Games Store è pelosissimo

A partire da oggi, giovedì 3 aprile 2025, alle ore 16:00, l'Epic Games Store offre gratuitamente un nuovo giochi misterioso, ora svelati.

Fino al 10 aprile 2025 sarà possibile giocare a Cat Quest II, la cui descrizione recita «Sotto la minaccia di una guerra continua tra i gatti di Felingard e l'avanzare dei cani dell'Impero del Lupus, Cat Quest II racconta di due re riuniti contro la loro volontà in una fantagattica avventura che li porterà a recuperare i loro troni.

Gioca nei panni di un gatto e di un cane mentre esplori i loro regni da solo o con un amico! Esplora un mondo pieno di mostri magici e bizzarri, e parti per una gattavventura ineguagliabile!

Dopo il successo dell'acclamato Cat Quest, gli sviluppatori The Gentlebros tornano nel mondo di Felingard per dare un seguito al racconto originale arricchendolo di incantesimi esplosivi, di armi potenziate, di una nuova meccanica di scambio personaggio e co-op in locale!»

Questa iniziativa fa parte del programma di Epic Games che offre giochi gratuiti settimanalmente sia su PC che su dispositivi mobili, ampliando le opportunità di gioco per gli utenti su diverse piattaforme, un po' come accade su Game Pass (che trovate su Amazon).

Come ottenere il gioco gratuitamente su Epic Games Store

Ti aggiorneremo non appena sarà annunciato il prossimo titolo gratuito su Epic Games Store, così da non farti perdere nessuna occasione!

Nel frattempo, puoi consultare l’elenco completo dei giochi regalati dallo store dal 2018 a oggi visitando la pagina dedicata alla promozione settimanale.