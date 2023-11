Prime Gaming, che fine ha fatto il gioco gratis di novembre? Ecco che sta succedendo

La distribuzione dei giochi gratis settimanali di Prime Gaming per il mese di novembre non sembra essere iniziata con il piede giusto: nel momento in cui scriviamo questo articolo, il primo gioco non è stato infatti reso disponibile per il riscatto e il download.

Non si tratta però di una semplice dimenticanza di Amazon, ma di un vero e proprio problema tecnico: per pochissimi istanti, Rage 2 Deluxe Edition era infatti apparso riscattabile, ma i giocatori non sono effettivamente riusciti ad aggiungerlo alla propria raccolta.

Advertisement

Ricordiamo che questo doveva essere il primo gioco gratis di novembre offerto con il servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), ma il colosso dell'e-commerce ha deciso per il momento di sospendere l'iniziativa.

La pagina ufficiale dedicata a Rage 2 è tecnicamente disponibile, anche se nascosta, e potete visualizzarla al seguente indirizzo, ma verrete accompagnati da una scritta che indica la non disponibilità dell'offerta:

«Stiamo riscontrando problemi con quest’offerta e temporaneamente non è disponibile. Controlla più tardi».

Inoltre, forse proprio per evitare ulteriori problemi, è stata modificata la data di distribuzione nel 2 novembre 2024: non è chiaro se si tratti di un semplice placeholder o se, semplicemente, c'è stato un grave errore nella gestione dell'accordo.

Un'altra ipotesi è che possano essere emerse problematiche con la sincronizzazione a Epic Games Store, dato che il gioco pubblicato da Bethesda avrebbe dovuto essere distribuito tramite questa soluzione.

Per il momento, Amazon non ha commentato ulteriormente questa spiacevole disavventura e non è chiaro se sarà ridistribuito già nelle prossime ore, settimane o se addirittura è stato cancellato dalla line-up di novembre: da parte nostra, non possiamo fare altro che consigliarvi di tenere aperta la pagina ufficiale e incrociare le dita.

In ogni caso, ricordiamo che i giochi in arrivo nelle prossime settimane sono davvero tanti: speriamo solo che non capitino più questi problemi.

I giocatori su PC potranno comunque consolarsi con alcune promozioni molto interessanti, ovvero il nuovo gioco settimanale di Epic Games Store e una nuova promozione per un gioco gratis su Steam: un roguelite simile a Vampire Survivors.