Prime Gaming, il primo gioco gratis di novembre è finalmente disponibile

Il mese di novembre era iniziato con qualche piccolo intoppo di troppo per Prime Gaming, l'iniziativa di Amazon pensata per i suoi giocatori abbonati: il primo gioco gratis del mese non era stato infatti stato reso disponibile lo scorso weekend, contrariamente ai programmi iniziali.

Accedendo alla pagina ufficiale, come vi avevamo raccontato nella nostra notizia dedicata, Rage 2 Deluxe Edition — questo il gioco scelto per inaugurare novembre — non solo non compariva nella schermata principale, ma riuscendo a individuare il link vero e proprio venivano segnalati problemi con la distribuzione.

Advertisement

Adesso il problema sembra essere stato ufficialmente risolto: anche se non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale, il catalogo di Prime Gaming si è ufficialmente aggiornato con questo nuovo titolo gratuito da riscattare tramite Epic Games Store.

Per poterlo aggiungere alla vostra raccolta, sarà naturalmente necessario essere iscritti al relativo servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), ma una volta riscattato resterà vostro per sempre e senza ulteriori costi aggiuntivi.

Si tratta indubbiamente di uno degli omaggi più interessanti del mese, che conferma anche un buon sodalizio con Bethesda, dopo che nelle scorse settimane sono stati distribuiti gratuitamente Ghostwire Tokyo e un capitolo di Doom.

Per poter aderire all'iniziativa, non dovrete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sull'apposito pulsante per procedere con il riscatto, dopo aver effettuato naturalmente il login con un account iscritto ad Amazon Prime.

In seguito, dovrete seguire l'apposita procedura per associare il vostro account Amazon ad Epic Games Store, così da poter completare l'operazione e godervi il vostro nuovo gioco gratis.

A causa di questi limiti tecnici, avrete leggermente meno tempo a disposizione rispetto alle precedenti iniziative: l'offerta terminerà infatti il 2 dicembre, ovvero tra 26 giorni a partire dal momento in cui stiamo scrivendo l'articolo.

E se i giochi gratuiti su PC non dovessero bastarvi, vi ricordiamo che potete ancora ottenere su Steam un roguelite 2D simile a Vampire Survivors, oltre a un gradevole omaggio di Epic Games Store.