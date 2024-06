Prime Gaming, disponibili gli ultimi giochi gratis di giugno

Con la giornata odierna si concludono ufficialmente i regali di Prime Gaming per il mese di giugno 2024: da questo momento potete infatti riscattare gli ultimi 4 giochi gratis del mese.

Come i giocatori PC ormai sapranno, il servizio in abbonamento permette di accedere ogni mese a diversi giochi gratis, che verranno però distribuiti su cadenza settimanale nel corso di ogni fine settimana (trovate tutti i dettagli su Amazon).

E mentre Prime Gaming ha già annunciato i primi giochi gratis di luglio, in preparazione del Prime Day, il servizio vi permetterà di riscattare altri 4 omaggi per questo mese: si tratta di Forager, Card Shark, Soulstice e Heaven Dust 2.

Forager è un rilassante open world 2D ispirato dai giochi "cozy" più famosi e apprezzati dai fan, come Terraria e Stardew Valley: potrete esplorare, raccogliere risorse e trovare segreti, acquistando anche nuovi terreni per espanderli e costruire le vostre basi dal nulla.

Card Shark è invece un'intrigante avventura in cui dovrete farvi strada a suon di giochi di carte, ma usando tutto il vostro ingegno e ogni tipo di imbroglio: potrete mescolare i mazzi in modo falso, fare offerte false e tanto altro ancora, arrivando a farvi strada dai negozi di carte fino al tavolo del Re per scoprire una cospirazione. Fate però, ovviamente, molta attenzione a non farvi scoprire dai vostri avversari.

Soulstice è invece un hack-and-slash sviluppato dallo studio italiano Forge Reply: in un mondo fantasy oscuro potrete godervi un sistema di combattimento profondo con tanti nemici da sconfiggere e boss fight spettacolari, controllando contemporaneamente le due sorelle protagoniste e scatenando tutto il loro potere.

Infine, Heaven Dust 2 nasce come lettera d'amore per i più classici survival horror del passato: dovrete farvi strada in quello che sembra essere un vero e proprio inferno sulla terra, ma senza dimenticarvi di gestire le vostre risorse e risolvere alcuni enigmi.

Forager è riscattabile tramite la piattaforma GOG, mentre Card Shark e Soulstice richiederanno un account Epic Games Store.

Heaven Dust 2 potrà invece essere scaricato tramite l'Amazon Games App: in nessun caso sarà richiesto alcun acquisto aggiuntivo, ma solo essere iscritti ad Amazon Prime.

Potete procedere immediatamente con il riscatto facendo clic sui seguenti link, per poi seguire le istruzioni per scaricare i vostri nuovi giochi gratis sulle rispettive piattaforme:

Tutti e 4 gli ultimi giochi gratis di giugno resteranno disponibili al riscatto per altri 89 giorni, ovvero fino al 25 settembre 2024.

Restando in tema di giochi gratis su PC, dato che comunque vi servirà accedere ad Epic Games Store, cogliamo l'occasione per ricordarvi di riscattare un altro gioco gratis settimanale.