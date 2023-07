Prime Day: le migliori offerte su notebook, gaming e non

È finalmente arrivato il tanto atteso Prime Day! Questo evento di shopping online di enorme portata, organizzato da uno dei giganti dell'e-commerce, è l'occasione ideale per acquistare quei dispositivi tecnologici che avete sempre desiderato, come i notebook. Abbiamo selezionato per voi le migliori offerte in assoluto su questi dispositivi, imperdibili per qualità e convenienza.

Abbiamo scovato per voi i portatili più interessanti in offerta, sia per gli amanti del gaming, sia per chi necessita di un valido compagno di lavoro quotidiano. Tra le perle selezionate, spiccano potenti macchine MSI, famose per un design che non passa inosservato, e dispositivi che fanno della produttività il loro punto forte, come il noto MacBook Pro. E non preoccupatevi, ogni prodotto ha un link associato in fondo all'articolo, pronto a portarvi dritti sulla pagina dello store online. Fatevi largo tra le offerte prima che finiscano!

Innanzitutto, mettiamo in luce un gioiello per i gamer: il Lenovo Legion 5 Pro. Questo laptop non si fa notare solo per le sue specifiche tecniche da urlo, che includono un processore AMD Ryzen 7 6800H e una scheda video GeForce RTX 3060, ma soprattutto per la straordinaria qualità dello schermo. Il display, un favoloso pannello da 16 pollici con risoluzione 2.5K, vanta 500 nits di luminosità e un refresh rate di 165 Hz. Che siate alle prese con un'epica battaglia virtuale o con un compito più tranquillo, il display vi fornirà immagini di una nitidezza sorprendente. E se vi diciamo che durante il Prime Day potrete portarvi a casa questo capolavoro della tecnologia per solo 1.399,00€, anziché oltre 2.000,00€, capirete che è un'occasione da non lasciarsi scappare!

Per i professionisti, o per chi ha la possibilità di investire un po' di più, l'opzione da non perdere è sicuramente il MacBook Pro con il chip Apple M1 Pro. Questo laptop di alta qualità, solitamente venduto a 2.619,00€, è attualmente disponibile a un prezzo incredibile di soli 1.799,00€. Un risparmio eccezionale, se consideriamo che mai prima d'ora questo modello era stato offerto a meno di 2.222,00€. Il MacBook Pro è il simbolo della fusione tra potenza e durata, offrendo fino a 21 ore di utilizzo continuo. Una vera e propria bestia da lavoro!

Vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, termineranno domani, mercoledì 12 luglio. E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Prime Day: le migliori offerte su notebook gaming e non

Notebook gaming

Notebook tradizionali