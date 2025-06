Recentemente Xbox ha deciso di aumentare i prezzi per console, accessori e perfino videogiochi, pur rassicurando i fan che non era previsto alcun tipo di rincaro per Game Pass, dopo gli ultimi aumenti di prezzo visti durante lo scorso anno.

La sensazione di fan e addetti ai lavori era però che fosse solo questione di tempo prima che il servizio in abbonamento sarebbe stato colpito da questi aumenti: forse il momento tanto temuto sta per arrivare.

Gli autori di Better xCloud, servizio pensato per migliorare la qualità streaming del cloud gaming offerto dal servizio in abbonamento, hanno infatti segnalato che nel codice del sito web è stata appena inclusa una dicitura preoccupante: una notifica intitolata "SubscriptionPriceIncrease", che servirebbe ovvero ad avvertire gli utenti per aumenti di prezzo del servizio in abbonamento (via r/GamingLeaksAndRumors).

A new notification type called "SubscriptionPriceIncrease" has been added to the xCloud website — red // Better xCloud (@redphx.com) 2025-06-13T01:42:14.969Z

Difficile immaginare ad altri motivi per l'inserimento di questo tipo di notifica che non siano imminenti aumenti di prezzo previsti in vista per Xbox Game Pass: considerando che il tutto è stato trovato nella piattaforma cloud, il rincaro dovrebbe avvenire quasi certamente per il piano Ultimate.

Naturalmente devo segnalarvi allo stesso tempo che non è ancora arrivata alcun tipo di conferma ufficiale da Microsoft in tal senso, ma considerando che la casa di Redmond ci ha già abituato a brutte sorprese vi consiglierei di approfittare dei prezzi attuali, prima che eventuali rincari possano davvero diventare ufficiali (trovate diverse gift card apposite su Amazon, a tal proposito).

Monitoreremo come sempre con attenzione tutti gli aggiornamenti al riguardo e vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più: ovviamente mi auguro che non siano davvero in arrivo rincari di prezzo, ma è sempre meglio essere preparati per ogni possibilità.

C'è da dire che il 2025 è stato un anno decisamente positivo per le nuove uscite su Xbox Game Pass: oltre ai numerosi titoli di spessore già resi disponibili, la casa di Redmond ha già confermato tante altre grandi produzioni in arrivo.