Potete giocare come Jannik Sinner nel gioco ufficiale dell'ATP e della WTA

Jannik Sinner, l'attuale numero uno nel ranking ATP, è da ora giocabile all'interno di Tiebreak, il gioco ufficiale dell'ATP e della WTA.

Dal 1 luglio 2024, grazie all’update Early Access 6, i giocatori di tutto il mondo potranno finalmente incarnare Jannik Sinner e sperimentare l’emozione del suo stile di gioco unico e inimitabile.

Gli appassionati di tennis e videogiochi attendevano questa notizia: Jannik Sinner, con il suo gioco aggressivo e potente da fondo campo, rappresenta l’apice del tennis moderno.

Tiebreak è al momento l’unico gioco che rende un vero e proprio tributo a questo fenomeno del tennis, riproducendo fedelmente ogni sua caratteristica e catturando tutta la sua intensità e passione. Poco sotto, un nuovo trailer.

In Tiebreak, le abilità tecniche di Sinner saranno riprodotte con precisione: il dritto di Sinner è leggendario per la sua compostezza e l'equilibrio della postura.

La sua capacità di far scorrere la testa della racchetta attraverso la palla con controllo e facilità, anche durante swing ampi e decontratti, gli permette di mantenere un'alta percentuale di successo nei colpi, creando un ritmo insostenibile per gli avversari.

Il rovescio bimane è invece il colpo più naturale di Sinner. Con una preparazione semplice e lineare, simile a quella di Daniil Medvedev, Sinner impatta la palla con poca rotazione e alta velocità. La racchetta segue un "binario" verticale ristretto, permettendo colpi potenti e precisi sia lungolinea che incrociati.

L’uscita del gioco completo è prevista per il 22 agosto 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam, con una versione per Nintendo Switch in arrivo successivamente.

