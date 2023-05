Pokémon Scarlatto e Violetto, annunciato il nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

Nintendo e Game Freak hanno svelato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento in arrivo su Pokémon Scarlatto e Violetto, pensato per risolvere un bizzarro bug che rischia di compromettere i tornei.

A differenza delle precedenti patch, che miravano principalmente a ottimizzare l'esperienza su Switch dei giochi di nona generazione (li trovate su Amazon), il nuovo aggiornamento è dunque pensato prevalentemente per i giocatori più competitivi.

Come segnalato da Serebii, il bug in questione è stato notato durante le qualificazioni giapponesi e coreane di Pokémon Scarlatto e Violetto: diversi utenti non riuscivano infatti più a vedere le classifiche, ritrovandosi in continuazione a sfidare gli stessi avversari e senza avere la possibilità di uscire tra una battaglia e l'altra.

Gli sviluppatori si sono dunque messi immediatamente al lavoro per risolvere questo problema con una hotfix tempestiva, che sarà rilasciata ufficialmente a partire dalla prossima settimana.

Non è stata purtroppo comunicata una data specifica, ma è stato segnalato che il nuovo aggiornamento di Scarlatto e Violetto sarà scaricabile in una giornata inclusa tra il 22 e il 28 maggio 2023.

Al momento questa è l'unica novità che è stata comunicata dal team di sviluppo e non è chiaro se saranno implementate ulteriori migliorie, magari per sistemare altri bug o intervenire dal punto di vista tecnico.

In ogni caso, Joe Merrick — webmaster di Serebii — ha già colto l'occasione per chiarire che non sarà introdotta la connettività a Pokémon Home: Game Freak e Pokémon Company devono infatti aggiornare l'apposita app per abilitarla, non i giochi principali su Switch.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena sarà disponibile la nuova patch di Pokémon Scarlatto e Violetto, segnalandovi anche se saranno incluse ulteriori novità nascoste al suo interno.

Nel frattempo, ricordiamo che anche gli allenatori italiani hanno dimostrato di essere particolarmente attivi dal punto di vista competitivo, dimostrando recentemente di essere addirittura i migliori giocatori in Europa.

Anche i fan di Pokémon GO stanno per ricevere una nuova attesissima novità, direttamente dai giochi principali della serie: dopo quasi 7 anni dal lancio, sta per essere finalmente introdotta la Master Ball.