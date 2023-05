Pokémon Diamante Lucente al prezzo più basso di sempre! -29%

Anche oggi, martedì 30 maggio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare Pokémon Diamante Lucente per Nintendo Switch, che attualmente potete portarvi a casa a soli 32,70€, rispetto agli usuali 46€ di listino, con uno sconto del 29% e un risparmio reale di 13,3€.

Pokémon Diamante Lucente è una versione rinnovata e migliorata del classico Pokémon Diamante, originariamente rilasciato per il Nintendo DS. In Pokémon Diamante Lucente, verrete trasportati nella regione di Sinnoh, un'area ricca di diverse specie di Pokémon, molte delle quali uniche per la regione. Come i precedenti capitoli della serie, il vostro obiettivo sarà quello di diventare il Campione della Lega Pokémon, catturando e allenando Pokémon per sconfiggere altri Allenatori e le otto Palestre della regione di Sinnoh.

Advertisement

Pokémon Diamante Lucente presenta nuove caratteristiche, tra cui una grafica migliorata che porta la regione di Sinnoh alla vita come mai prima d'ora. I personaggi e i Pokémon sono ora modellati in 3D, dando al gioco un aspetto più moderno rispetto al design a pixel dell'originale.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "proprio la volontà di non fare forzature o rivoluzioni il loro più grande successo: con pochi efficaci cambiamenti per adattarli agli standard moderni, ILCA è riuscita a confezionare prodotti che, pur non essendo perfetti, riportano i giocatori indietro nel tempo per riscoprire una delle generazioni di Pokémon più amate di sempre".

Leggi anche Giochi Nintendo Switch | I migliori del 2023

Questa offerta sono solo alcune di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori schede di memoria per Nintendo Switch.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.