Pokémon Concierge, la nuova serie debutta oggi su Netflix

Giusto in tempo per chiudere l'anno in bellezza, The Pokémon Company e Netflix hanno lanciato oggi Pokémon Concierge, una nuova serie in animazione mista che debutta sulla piattaforma di streaming.

Complice il successo degli ultimi capitoli della serie su Nintendo Switch (li trovate su Amazon) e il clamore di Pokémon GO, i mostriciattoli torneranno infatti sul catalogo streaming.

La serie era stata annunciata all'inizio dell'anno, ma all'epoca non c'erano troppe informazioni se non un trailer che mostrava subito l'unicità della serie dal punto di vista visivo.

E mentre Netflix continuerà anche nel 2024 a puntare sulle serie tratte dai videogiochi, da oggi è disponibile l'intera serie di Pokémon Concierge.

«Quando i Pokémon hanno bisogno di una pausa si recano in un tranquillo resort per rilassarsi, accuditi da un team di concierge Pokémon.»

"La concierge Pokémon", per l'esattezza, è il primo titolo in collaborazione con The Pokémon Company, che porta ai fan un ingegnoso e ambizioso progetto in stop motion magistralmente realizzato dall'acclamata società Dwarf Studio.

Oltre a Psyduck, il delizioso trailer presenta altri amati Pokémon come Pikachu, Eevee, Dragonite e Magikarp. Mentre Haru cerca di capire come rendere felici i suoi ospiti, finisce per scoprire un nuovo lato di sé.

La serie narra la storia di Haru, una nuova concierge che si occupa dei Pokémon insieme ai colleghi più navigati. Mentre impara come rendere felici i suoi ospiti, Haru inizia un percorso di avventura e amicizia alla scoperta di se stessa.

"La concierge Pokémon" è disponibile da oggi e la potete vedere davvero tutta d'un fiato, perché è composta da 4 episodi da 20 minuti l'uno.

Il prossimo anno Netflix continuerà a dare soddisfazioni ai fan dei videogiochi, e non solamente ai fan delle produzioni Pokémon. Sono in arrivo infatti tanti show: la seconda stagione di Arcane, così come il debutto di quelle su Tomb Raider e Devil May Cry, annunciate di recente.