PlayStation Store svela la nuova offerta settimanale "magica"

Nella scorse ore sono state svelate ufficialmente le nuove offerte di metà anno su PlayStation Store, con tanti nuovi imperdibili sconti da non lasciarsi scappare per i migliori giochi su PS5 e PS4, ma il negozio digitale ha deciso di riservarvi un'ulteriore sorpresa.

Sono infatti tornate le offerte settimanali, iniziative che ci permetteranno di risparmiare cifre importanti su unico gioco appositamente selezionato da PlayStation Store, che ovviamente scadranno nella prossima settimana.

Il titolo selezionato in questa occasione è la versione Digital Deluxe di Hogwarts Legacy, la magica avventura ambientata negli anni 1800 del magico mondo di Harry Potter.

L'edizione Digital Deluxe include, oltre a entrambe le versioni PS4 e PS5 di gioco, anche diversi contenuti aggiuntivi extra: la cavalcatura Thestral e diverse aggiunte ispirate alle Arti Oscure, ovvero un'arena di combattimento, un set cosmetico e un cappello a bustina.

Grazie alla nuova offerta settimanale di PlayStation Store, questa speciale versione di Hogwarts Legacy potrà essere vostra a soli 38,59€, con un generoso 55% di sconto sul prezzo di listino.

La promozione non è purtroppo valida sulle edizioni standard (che potete comunque trovare scontate in versione fisica su Amazon), ma con questa generosa offerta potrete assicurarvi le migliori edizioni di Hogwarts Legacy a un prezzo da non lasciarsi scappare.

Potete trovare tutti i dettagli direttamente nella sezione di PlayStation Store sulle vostre console o, in alternativa, direttamente al seguente indirizzo: vi ricordiamo che l'offerta terminerà ufficialmente il 27 giugno.

La prossima settimana potrebbe essere svelata una nuova offerta a tempo limitato che prenderà il posto di questa avventura magica: terremo d'occhio la situazione e vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono ancora disponibili alcuni grandi sconti esclusivi per gli utenti iscritti a PlayStation Plus, ma resteranno validi solo fino alla prossima settimana.