PlayStation Store svela gli "Sconti folli" fino al 95%: ecco i migliori

Su PlayStation Store è arrivata puntuale anche questa settimana una nuova svendita particolarmente interessante, come è facilmente intuibile anche dal nome stesso scelto per l'occasione.

Da questo momento potete infatti scoprire le offerte degli "Sconti folli", pensate per proporre alcuni dei migliori videogiochi PlayStation a prezzi particolarmente vantaggiosi (trovate gift card su Amazon).

In alcuni casi si può arrivare anche fino al 95%: come sempre, di seguito trovate una nostra selezione con le offerte di PlayStation Store da non lasciarvi scappare.

Sconti folli su PlayStation Store: le migliori offerte

Batman: Return to Arkham a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) Battlefield 4 a 0,99€ (anziché 19,99€)

a 0,99€ (anziché 19,99€) Call of Duty: Modern Warfare III Cross-gen a 39,99€ (anziché 79,99€)

a 39,99€ (anziché 79,99€) Crash Bandicoot N.Sane Trilogy a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Dead Space Digital Deluxe a 22,49€ (anziché 89,99€)

a 22,49€ (anziché 89,99€) Dragon Ball Z: Kakarot a 13,99€ (anziché 69,99€)

a 13,99€ (anziché 69,99€) EA Sports FC 25 Ultimate Edition a 43,99€ (anziché 109,99€)

a 43,99€ (anziché 109,99€) Hades a 9,99€ (anziché 24,99€)

a 9,99€ (anziché 24,99€) Hogwarts Legacy + Harry Potter: Campioni di Quidditch a 29,99€ (anziché 99,99€)

a 29,99€ (anziché 99,99€) Kingdom Hearts III a 27,99€ (anziché 69,99€)

a 27,99€ (anziché 69,99€) Marvel's Spider-Man Remastered a 34,79€ (anziché 59,99€)

a 34,79€ (anziché 59,99€) Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. a 9,99€ (anziché 99,99€)

a 9,99€ (anziché 99,99€) Need for Speed Heat Deluxe Edition a 3,99€ (anziché 79,99€)

a 3,99€ (anziché 79,99€) Persona 3 Reload a 34,99€ (anziché 69,99€)

a 34,99€ (anziché 69,99€) Prince of Persia: The Lost Crown Complete a 24,99€ (anziché 49,99€)

a 24,99€ (anziché 49,99€) Sackboy Una Grande Avventura a 29,39€ (anziché 69,99€)

a 29,39€ (anziché 69,99€) Sekiro: Shadows Die Twice GOTY a 34,99€ (anziché 69,99€)

a 34,99€ (anziché 69,99€) Sonic X Shadow Generations a 37,49€ (anziché 49,99€)

a 37,49€ (anziché 49,99€) Star Wars Jedi Cross-Gen Bundle a 22,49€ (anziché 89,99€)

a 22,49€ (anziché 89,99€) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) The Last of Us Parte I Remastered a 39,99€ (anziché 49,99€)

a 39,99€ (anziché 49,99€) The Last of Us Parte II Remastered a 39,99€ (anziché 49,99€)

a 39,99€ (anziché 49,99€) The Walking Dead: Telltale Definitive Series a 12,49€ (anziché 49,99€)

a 12,49€ (anziché 49,99€) The Witcher 3: Wild Hunt a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Undisputed WBC Edition a 53,59€ (anziché 79,99€)

Gli Sconti folli di PlayStation Store offrono oltre 2200 videogiochi e DLC in offerta, dunque la nostra non può che essere considerata una selezione parziale: vi invitiamo a consultare l'elenco completo al seguente indirizzo. Tutte le offerte resteranno disponibili fino al 13 marzo 2025.

Colgo l'occasione per ricordarvi anche che gli sconti Divertimento continuo proseguiranno ancora per una settimana: abbiamo selezionato per voi i migliori giochi in offerta, sebbene la svendita sia pensata prevalentemente per i DLC.