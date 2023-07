PlayStation Store, i migliori giochi PS5 a meno di €15

PlayStation Store ha deciso di celebrare la nuova stagione con una nuova intrigante promozione: da questo momento potete risparmiare moltissimo sui vostri videogiochi preferiti, grazie ai nuovi imperdibili sconti per i migliori giochi PS5 a meno di €15.



Grazie ai nuovi saldi, lo store digitale per le console di casa Sony vi permetterà di acquistare a prezzo scontato videogiochi anche molto recenti a prezzi ottimi su console, che comprendono sia le esclusive PlayStation che i giochi di terze parti.

Un esempio che vogliamo segnalarvi è Metro Exodus Gold Edition, il peculiare simulatore in cui pulire cose e sentirsi bene con sé stessi (che trovate spesso anche in offerta su Amazon).

Se nella classica selezione dei migliori titoli troverete anche alcuni dei giochi più amati, oggi vogliamo consigliarvi di partire da alcuni titoli in particolare per poi esplorare il catalogo.

Il modo migliore per poter recuperare qualche titolo più o meno recente ad un prezzo ottimo, ovviamente.

Di seguito, per aiutarvi nella vostra scelta, troverete una nostra selezione con i migliori giochi PS5 in offerta:

Subnautica a €11,99 anziché €29,99

a €7,99 anziché €39,99 DIRT 5 a €10,49 anziché €69,99

a €9,99 anziché €49,99 GRIS a €4,24 anziché €16,99

a €9,99 anziché €49,99 Darkwood a €12,59 anziché €17,99

a €9,99 anziché €19,99 Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition a €11,99 anziché €39,99

a €14,99 anziché €29,99 Warhammer: Chaosbane Slayer Edition a €5,99 anziché €59,99

Gli sconti per i migliori giochi PS5 a meno di €15 sono davvero numerosi per poterveli elencare tutti, motivo per il quale vi consigliamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo.