PlayStation Store ha appena inaugurato una nuova interessante promozione per i fan più nostalgici, dedicata interamente ai giochi rimessi a lucido per le nuove generazioni.

La nuova offerta si chiama infatti "Rimasterizzazioni e retrò!" e ci permette di scoprire offerte fino all'85% sulle collezioni e sui videogiochi in edizione remastered: un'ottima occasione per riscoprire perle videoludiche del passato, ma anche nuovi titoli che omaggiano la storia (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Abbiamo provato a selezionare per voi le offerte più interessanti: le trovate qui di seguito.

Rimasterizzazioni e retro su PS Store: migliori giochi in offerta

Assassin's Creed Triple Pack a 19,99€ (anziché 79,99€)

a 19,99€ (anziché 79,99€) Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Beyond Good & Evil a 13,99€ (anziché 19,99€)

a 13,99€ (anziché 19,99€) Call of Duty: Modern Warfare Remastered a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Castlevania Dominus Collection a 17,49€ (anziché 24,99€)

a 17,49€ (anziché 24,99€) Contra Anniversary Collection a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) Crash Bandicoot N.Sane Trilogy a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Dead Cells: Return to Castlevania Bundle a 19,79€ (anziché 32,99€)

a 19,79€ (anziché 32,99€) Diablo Prime Evil Collection a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Life is Strange Remastered Collection a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) Moonlighter: Complete Edition a 3,59€ (anziché 23,99€)

a 3,59€ (anziché 23,99€) Persona 4 Golden a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Saints Row: The Third Remastered a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Streets of Rage 4 a 9,99€ (anziché 24,99€)

a 9,99€ (anziché 24,99€) Tales of Vesperia: Definitive Edition a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a 43,99€ (anziché 54,99€)

a 43,99€ (anziché 54,99€) The Talos Principle: Reawakened a 29,99€ (anziché 39,99€)

a 29,99€ (anziché 39,99€) TMNT Shredder's Revenge: Ultimate Edition a 21,44€ (anziché 32,99€)

a 21,44€ (anziché 32,99€) Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Cross-gen Deluxe a 21,99€ (anziché 54,99€)

Potete consultare tutte le offerte comodamente al seguente indirizzo ufficiale: la promozione resterà disponibile fino al 26 giugno, dandovi dunque due settimane di tempo per fare vostre queste occasioni.

Se siete invece interessati a produzioni più recenti, vi consiglio di tenere d'occhio anche le offerte dedicate alla Summer Game Fest: abbiamo selezionato per voi i migliori giochi in sconto.