PlayStation Store, la nuova offerta settimanale è un grande JRPG

PlayStation Store ha appena svelato una nuova intrigante offerta settimanale, selezionando come sempre un solo gioco tra i più apprezzati della community per dedicargli uno sconto speciale a tempo limitato.

Questa volta, il negozio digitale delle console PlayStation ha deciso di proporre ai suoi utenti un grande JRPG, offerto proprio nelle scorse ore anche nel catalogo di PS Plus Extra e Premium: ci riferiamo naturalmente a Tales of Arise, l'ultimo capitolo della celebre serie di Bandai Namco.

Advertisement

L'offerta settimanale di PlayStation Store è dedicata non solo all'edizione standard (se preferite le copie fisiche, la trovate anche su Amazon) ma anche alla sua espansione Beyond the Dawn, oltre ai bundle con gioco completo e DLC.

Grazie alla nuova promozione, Tales of Arise può essere vostro a soli 14,79€, con uno sconto del 63% e un risparmio di ben 25 euro e 20 centesimi sul prezzo finale.

In alternativa, se già possedete il gioco completo — o se siete iscritti a PS Plus Extra e Premium — e siete semplicemente interessati a recuperare l'espansione, Beyond the Dawn può essere vostro a 19,79€, con uno sconto del 34%.

Se volete recuperare invece il pacchetto completo, l'offerta settimanale vi permetterà di risparmiare il 34% sulla Beyond the Dawn Edition, il 38% sull'edizione Deluxe e il 40% sulla Ultimate Edition.

L'edizione Deluxe include anche un pacchetto di costumi classici e musiche riarrangiate, il pacchetto viaggio premium con manufatti e oggetti e un pacchetto iniziale con manufatti, oggetti e gald, per iniziare al meglio la vostra avventura.

La versione Ultimate, oltre a tutti i contenuti già presenti nell'edizione Deluxe, aggiunge anche ben 18 costumi aggiuntivi, insieme ai pacchetti oggetti premium, costumi premium e costumi collaborativi.

Potete consultare tutte le offerte direttamente al seguente indirizzo, scegliendo la versione di Tales of Arise più adatta alle vostre esigenze: il nuovo sconto settimanale di PlayStation Store resterà disponibile fino a giovedì 29 febbraio alle ore 00:59.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete ancora una settimana di tempo anche per approfittare delle offerte disponibili con "Il Pianeta degli Sconti": per aiutarvi nelle vostre scelte, abbiamo selezionato per voi i migliori giochi a meno di 20 euro l'uno.