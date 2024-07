PlayStation Store, il titolo più giocato di giugno 2024 non è Elden Ring

Sony fa il bilancio dell'ultimo mese su PlayStation Store, il primo che scandisce un'estate piuttosto calda.

Lasciando un attimo da parte le novità PlayStation Plus, è infatti tempo di parlare di giochi nello specifico.

Se il precedente mese di maggio i risultati hanno dimostrato che Xbox ha dominato il PlayStation Store, ora a trionfare sono dei volti noti.

Come riportato su PlayStation Blog, infatti, è emerso che Grand Theft Auto 5 è il titolo più scaricato sia in America che in Europa.

Il lancio della nuova espansione Shadow of the Erdtree ha catapultato Elden Ring al secondo posto nella classifica PS5 negli Stati Uniti e in Europa, mentre la lista PS VR2 ha visto Beat Saber tornare in cima alla lista in entrambi i continenti.

Su PS4 è invece un altro grande classico a svettare, ossia Minecraft, il quale è riuscito a superare un big come Red Dead Redemption 2.

Terza posizione invece per Firewatch, il videogioco d'avventura del 2016, sviluppato da Campo Santo e pubblicato da Panic.

Poco sotto, trovate le classifiche complete relative al mercato europeo:

PS5 - Europa:

Grand Theft Auto V Elden Ring Sea of Thieves NBA 2K24 The Witcher 3: Wild Hunt EA SPORTS FC 24 V Rising It Takes Two F1 24 Hogwarts Legacy

PS4 - Europa:

Minecraft Red Dead Redemption 2 Firewatch Grand Theft Auto V The Forest Watch Dogs 2 A Way Out Kingdom Come: Deliverance Gang Beasts EA SPORTS FC 24

Restando in casa PlayStation, a sorpresa Sony starebbe offrendo ad alcuni utenti casuali di PlayStation Plus una prova gratuita di 14 giorni del livello Premium.

Ma non solo: i giocatori residenti in Asia, Australia ed Europa dovrebbero ora avere nuovamente accesso al servizio PlayStation Stars a partire da oggi.

Infine, avete letto anche che PS4 avrebbe aiutato una multinazionale a evitare la bancarotta?