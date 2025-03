PlayStation Portal si aggiorna con tanti classici PS1

La biblioteca di giochi in streaming per PlayStation Portal si arricchisce di numerosi classici, offrendo un'esperienza nostalgica che non richiede l'accensione di PS5.

Sony ha recentemente ampliato il catalogo con 33 nuovi titoli, molti dei quali sono amatissimi giochi dell'era PlayStation 1, permettendo agli utenti del dispositivo portatile di accedere a un patrimonio videoludico che attraversa diverse generazioni di console.

Il catalogo cloud per PS Portal contava già 226 titoli, tra cui produzioni recenti come God of War Ragnarok (che trovate su Amazon), Star Wars Jedi: Survivor e Far Cry 6.

Con questo ultimo aggiornamento, la libreria raggiunge quota 259 giochi disponibili in streaming. La novità più significativa è l'introduzione di numerosi classici dell'era PS1, scoperta condivisa da alcuni utenti Reddit particolarmente attenti.

Tra i titoli storici ora accessibili figurano perle come Twisted Metal, Syphon Filter, The Legend of Dragoon e Ape Escape, permettendo ai giocatori di riscoprire esperienze che hanno definito un'epoca del videogioco senza la necessità di possedere le console originali. Poco sotto, la lista completa:

The Legend of Dragoon

Ape Escape

Ape Escape on the Loose

Ape Escape Academy

Ape Academy 2

Hot Shots Golf

Hot Shots Golf 2

Twisted Metal

Twisted Metal 2

Pinball Heroes

Syphon Filter

Syphon Filter 2

Syphon Filter 3

Syphon Filter – Logan’s Shadow

Syphon Filter Dark Mirror

echochrome

echoshift

I.Q. Intelligent Qube

Blade Dancer: Lineage of Light

Jet Moto

No Heroes Allowed!

Wild Arms

Wild Arms 2

Killzone Liberation

LocoRoco Midnight Carnival

MediEvil Resurrection

Kurushi Final: Mental Blocks

Super Stardust Portable

Gravity Crash Portable

Kingdom of Paradise

Pursuit Force

Pursuit Force: Extreme Justice

Jumping Flash

L'aggiunta di questi 33 titoli rappresenta un importante passo verso la preservazione del patrimonio videoludico di Sony. Tra i giochi ora disponibili troviamo anche l'intera saga di Syphon Filter, e molti altri classici come Wild Arms, Jumping Flash e MediEvil Resurrection.

La selezione include anche titoli meno conosciuti ma ugualmente importanti come echochrome, I.Q. Intelligent Qube, Kurushi Final e Kingdom of Paradise, offrendo un catalogo variegato che spazia tra diversi generi e periodi storici della PlayStation.

È importante notare come il servizio di cloud gaming per PS5 sia significativamente più ampio, con oltre 1800 titoli disponibili, di cui 300 aggiunti solo nell'ultima settimana.

Per molti giocatori, questa iniziativa non rappresenta solo un modo per accedere a vecchi titoli, ma un'opportunità per riscoprire o esplorare per la prima volta esperienze che hanno plasmato il panorama videoludico contemporaneo, connettendo diverse generazioni di appassionati attraverso il potere della nostalgia e del cloud gaming.

Del resto, considerando il successo di PlayStation Portal, la cosa sorprende solo in parte.