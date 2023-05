PlayStation Plus, un bug sta lasciando perplessi i giocatori

Da alcuni giorni sono disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium offerti a maggio, con un aggiornamento particolarmente interessante, sebbene i giocatori abbiano ora sollevato un problema particolarmente noioso.

Come saprete, PS Plus Extra e Premium (trovate gift card su Amazon) consentono agli utenti di accedere a un catalogo di titoli gratuiti in continua espansione.

Advertisement

Nonostante la line-up permetta ora di mettere mano a 22 giochi gratis da PlayStation Plus, c'è ora un glitch che sta creando non pochi grattacapi.

Come riportato anche da PushSquare, alcuni utenti di PS Plus stanno segnalando un problema legato alla scadenza dei giochi sul servizio che li costringe temporaneamente a tornare al menu iniziale della PS5 ogni 15 minuti circa.

Su Reddit gli abbonati stanno condividendo le loro esperienze, la maggior parte dei quali è semplicemente confusa dall'apparente bug.

Secondo chi ha riscontrato l'inconveniente, PS5 avvisa che un titolo per PS5 e PS4 scade tra 15 minuti e a quel punto la console torna automaticamente alla schermata iniziale.

Il gioco in sé non viene chiuso - si può immediatamente rientrare con un pulsante - ma a quanto pare il ciclo si ripete, per cui il gioco viene interrotto circa quattro volte ogni ora.

C'è chi afferma di aver provato a ripristinare le licenze, a disconnettersi da Internet, a cambiare la data del sistema e a spegnere completamente la PS5 per cercare di risolvere il problema, ma senza successo.

Al momento in cui scriviamo, non esiste una soluzione nota al problema. Attendiamo quindi un'eventuale comunicazione ufficiale da parte di Sony.

Restando in tema, nei giorni scorsi è stata invece ufficialmente rimossa la PS Plus Collection, che offriva agli utenti PS5 ben 19 giochi gratis particolarmente importanti (se li avevate già riscattati, potrete ancora continuare a giocarci).

Ma non è tutto: Project Leonardo ha cambiato ufficialmente nome, visto che PlayStation ha da poco svelato tutte le novità di Access, il controller PS5 più accessibile di sempre.