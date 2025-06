Dopo aver salutato il ponte del 2 giugno, gli utenti iscritti a PlayStation Plus Essential avranno la possibilità di rilassarsi con i nuovi giochi gratuiti del mese, già disponibili da questo momento per il download.

Il servizio in abbonamento (trovate gift card per iscrivervi su Amazon) ha infatti aggiunto al proprio catalogo 3 nuovi giochi gratuiti da riscattare, insieme all'espansione La Forma Ultima per Destiny 2 come bonus aggiuntivo, il tutto ovviamente senza ulteriori costi aggiuntivi.

Non dovete fare altro che dirigervi sui seguenti link ufficiali e fare il login con il vostro account iscritto a PlayStation Plus per godervi i vostri nuovi omaggi di giugno 2025:

PlayStation Plus: giochi gratis di giugno 2025

Segnalo che Destiny 2 La Forma Ultima è stato in realtà offerto in omaggio già a partire dallo scorso 30 maggio, mentre gli altri 3 titoli gratuiti del mese sono effettivamente disponibili già a partire da questo momento.

In tutti e 4 i casi, avrete tempo per riscattare i vostri nuovi omaggi mensili fino all'1 luglio 2025, dato che corrisponde al primo martedì del mese: in tale giornata saranno dunque disponibili nuovi giochi gratis per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Come sempre vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena scopriremo tutti i prossimi annunci: per il momento, vi consiglio di riscattare gli attuali giochi in regalo già da adesso, così da non rischiare di dimenticarvene.

Tutti i titoli proposti resteranno infatti vostri per sempre e senza costi aggiuntivi, tralasciando ovviamente la necessità di rimanere iscritti a PlayStation Plus Essential.

Per quanto riguarda invece i piani PlayStation Plus Extra e Premium, attualmente non è stata ancora annunciata la lista di giochi inclusi nel catalogo da questo mese: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, vi consiglio di tenere d'occhio la lista di titoli pronti a lasciare il Catalogo giochi: scaricate e provate questi giochi prima che sia troppo tardi.