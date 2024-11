PlayStation Plus Extra e Premium, 13 giochi gratis dicono addio a dicembre

Dopo l'arrivo dei nuovi giochi gratuiti sul catalogo giochi, PlayStation Plus Extra e Premium ha aggiornato anche la lista delle sue ultime occasioni, svelando tutti gli addii previsti per il prossimo mese.

Come gli appassionati ormai sapranno, l'arrivo di nuovi titoli coincide sempre con l'addio di tanti altri giochi gratuiti, annunciati solitamente in contemporanea con un aggiornamento nella sezione dedicata del servizio in abbonamento — anche se in alcuni casi sono arrivati anche update dell'ultimo minuto.

Questa volta, tutti gli utenti iscritti a PS Plus Extra e Premium (trovate gift card dedicate su Amazon) dovranno prepararsi a dire addio a ben 13 giochi gratis complessivi, tra i quali ci sono anche alcuni nomi di rilievo.

Di seguito vi lasciamo alla lista completa con tutti gli addii attualmente confermati per dicembre 2024 (via TrueTrophies):

PlayStation Plus: giochi gratis rimossi da dicembre 2024

Dead Island | PS Plus Extra

Dead Island Riptide | PS Plus Extra

Evil Genius 2 World Domination | PS Plus Extra

Gigabash | PS Plus Extra

Grime | PS Plus Extra

Judgment | PS Plus Extra

Mega Man 11 | PS Plus Extra

Mega Man Legacy Collection | PS Plus Premium

Mega Man Legacy Collection 2 | PS Plus Premium

Moonscars | PS Plus Extra

Prodeus | PS Plus Extra

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin | PS Plus Extra

Tinykin | PS Plus Extra

Tra questi vi segnaliamo in particolar modo Judgment, apprezzato spin-off action-adventure della serie Yakuza che vi vedrà vestire i panni del detective Takayuki Yagami.

Segnaliamo anche Stranger of Paradise, action RPG che racconta le origini di Final Fantasy, e i numerosi capitoli di Mega Man pronti a lasciarci, incluso l'eccellente Mega Man 11.

La data ufficiale per la loro rimozione dovrebbe essere il terzo martedì del mese, il che significa che dal 17 dicembre 2024 non sarà più possibile riuscire a scaricarli gratuitamente.

Di conseguenza, non possiamo fare altro che invitarvi a provare fin da subito tutti questi titoli prima che sia troppo tardi. Se dovessero arrivare ulteriori aggiornamenti, lo saprete prontamente sulle nostre pagine.