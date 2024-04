PlayStation offre un regalo gratis per i fan di Ratchet & Clank, dopo 8 anni

Insomniac e PlayStation Store hanno deciso di offrire un nuovo regalo a sorpresa per i fan di Ratchet & Clank, con un omaggio finalmente disponibile gratis per tutti dopo ben 8 anni.

Prima del lancio dell'esclusiva PS5 Rift Apart (che trovate su Amazon), gli autori avevano sviluppato un reboot di Ratchet & Clank, per festeggiare il lancio del lungometraggio animato ispirato al primo capitolo della serie.

Un titolo comunque apprezzato da molti utenti, che includeva un contenuto aggiuntivo esclusivo per tutti coloro che avevano scelto di dargli fiducia e prenotarlo prima del lancio: si tratta dell'arma Rimbalzor, non sbloccabile durante la normale avventura e valido solo come bonus pre-order.

Come segnalato da Push Square, dopo 8 anni dal lancio Insomniac ha finalmente deciso di sbloccare l'arma e renderla disponibile per tutti, completamente gratis: adesso su PlayStation Store potete infatti scaricare il DLC Arma Rimbalzor per Ratchet & Clank, senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Questo nuovo DLC gratuito potrebbe rappresentare la scusa perfetta per molti utenti di installare nuovamente Ratchet & Clank sulle proprie PS5, dato che un aggiornamento next-gen uscito qualche anno fa ha sbloccato i 60fps sulle console di ultima generazione.

Quest'arma, come facilmente intuibile dal nome, vi permette di lanciare una sfera rimbalzante, che a sua volta rilascerà altre sfere rimbalzanti che prenderanno di mira in automatico i vostri bersagli.

Un'aggiunta molto interessante per il vostro arsenale e che potrebbe rendere più interessante una seconda run del gioco: se volete riscattare questo DLC gratuito, non dovrete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e aggiungerlo alla vostra raccolta.

Non sappiamo come mai ci siano voluti addirittura 8 anni per sbloccare questo interessante omaggio aggiuntivo, ma è proprio il caso di dire: meglio tardi che mai.

Vi ricordiamo che dallo scorso anno potete acquistare Ratchet & Clank Rift Apart anche su PC: se siete curiosi di saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.