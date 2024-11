PlayStation ha brevettato un controller con un funzione speciale

I videogiochi sono prima di tutto tecnologia e capita spesso di vedere brevetti particolari da parte delle aziende, come Sony che ha immaginato un controller con la capacità di riavviare una partita.

Come riporta IGN US, Sony sembra stia sperimentando l'idea di un controller PlayStation dotato di un pulsante dedicato al "rewind", secondo un brevetto pubblicato di recente.

Il brevetto descrive una tecnologia che consentirebbe di riavvolgere il gameplay in tempo reale, attivabile con un "pulsante universale" posizionato sul controller.

«Premendo questo pulsante», spiega il brevetto, «l'utente potrebbe visualizzare una sequenza di fotogrammi del gameplay appena giocato e scorrere attraverso di essi, selezionando un punto specifico per rivedere la partita da quel momento.»

Questa funzione potrebbe risultare utile in diversi modi, come ricordare dettagli di missioni importanti che il giocatore potrebbe aver trascurato, o aiutare a ritrovare una posizione raggiunta in precedenza ma di cui non ricorda l'accesso.

Le immagini che accompagnano il brevetto dimostrano che il pulsante potrebbe trovarsi dove oggi è posizionato il pulsante "Share" sul controller PlayStation. C'è anche un'altra possibilità nel brevetto, ovvero un'interfaccia a schermo simile a quella di un telecomando TV, con tutte le icone come play, pausa, fast forward, rewind, oltre a un pulsante per il ritorno al gameplay corrente.

Nel brevetto, Sony descrive anche le sfide tecniche nel realizzare una funzione di questo tipo, evidenziando come sia complesso accedere a parti recenti del gameplay mentre il giocatore è ancora immerso nel gioco.

Attualmente, ciò richiederebbe un'istruzione esplicita per creare un file da condividere, richiedendo inoltre al giocatore di uscire dal gameplay per completare il processo, complicando l'accesso ai momenti di gioco d'interesse.

Vedremo se, prima o poi, vedremo un DualSense dotato di questa funzionalità. Quelli normali, intanto, li trovate su Amazon al miglior prezzo. Vi consigliamo di farlo anche perché, stando alle ultime indiscrezioni, i prezzi potrebbero aumentare presto.

Parlando di brevetti, anche Nintendo si sbizzarisce molto in questo senso. Uno di quelli più recenti mostra una funzionalità abbastanza unica.