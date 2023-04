PlayStation, non solo film e serie TV live-action: è in arrivo anche un progetto animato

Sony ha ormai deciso da un po' di tempo di puntare fortemente sugli adattamenti dei propri maggiori franchise di successo con PlayStation Productions, ma pare proprio che non tutti faranno vedere necessariamente attori in carne ed ossa.

A differenza di quanto visto con la serie TV, anche se in quel caso prodotta da HBO, di The Last of Us (trovate il remake Part I su Amazon) e di quanto vedremo in futuro con adattamenti come il film di Gran Turismo o la serie di God of War, Sony ha chiarito che non tutti i suoi adattamenti saranno live-action.

All'inizio dell'anno, Sony aveva confermato che PlayStation Productions era già al lavoro su oltre 10 progetti, ma in una nuova intervista ufficiale lo studio ha voluto confermare che ci sarà almeno un progetto d'animazione.

E considerando l'incredibile successo ottenuto dal film di Super Mario Bros, non saremmo sorpresi di scoprire che sia stato proprio l'adattamento realizzato da Nintendo a convincere definitivamente Sony a dare il via libera a quest'altra soluzione per portare i videogiochi su grande schermo.

ComicBook segnala una nuova intervista a Asad Qizilbash, capo di PlayStation Productions, durante l'ultimo episodio del PlayStation Podcast in cui è effettivamente arrivata la conferma di questa soluzione inedita:

Abbiamo 10 progetti in diverse fasi di sviluppo, il che è davvero emozionante. Film, serie TV e un pizzico di animazione.

Uno dei candidati più probabili tra quelli già annunciati potrebbe essere il film dedicato a Gravity Rush: del resto, lo stile grafico sembrerebbe prestarsi meglio a un adattamento animato piuttosto che a una versione live-action.

In alternativa, non è da escludere che possano essere in cantiere ulteriori adattamenti che non sono stati ancora annunciati, appositamente per sperimentare un arrivo come film d'animazione.

Ricordiamo che in passato era già stato fatto un tentativo con il film di Ratchet & Clank, e non sarebbe da escludere un possibile ritorno del duo di Insomniac Games proprio in versione animata.

Per il momento, non ci resta che attendere con fiducia ulteriori novità da PlayStation Productions: uno dei progetti in fase più avanzata sembrerebbe essere il film di Gran Turismo, così imponente che dovrà addirittura imporre nuovi standard su «come filmare le auto che gareggiano».