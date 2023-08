PlayStation annuncia una nuova acquisizione (ma i videogiochi non c'entrano)

Sony Interactive Entertainment continua a chiudere accordi in questo 2023 piuttosto ricco, a cui ora se ne aggiunge un altro di tutto rispetto, sebbene non strettamente legato al mondo dei videogiochi.

Tanti sono infatti gli studi che hanno deciso di lavorare solo per PlayStation, come ad esempio gli autori di Returnal e che impreziosiranno l'offerta della console.

Del resto, solo lo scorso mese di luglio sempre Sony aveva pubblicato un'offerta di lavoro per la posizione di "Manager, Corporate Strategy & Development-Integration and Acceleration", con il preciso obiettivo di assumere una figura per monitorare e valutare future acquisizioni per il gruppo PlayStation.

Ora, però, come riportato anche da Wccftech, Sony Interactive Entertainment ha annunciato di aver firmato un accordo per l'acquisizione di Audeze, il marchio californiano di cuffie di fascia alta.

Audeze continuerà a operare in modo indipendente e i suoi prodotti saranno ancora multipiattaforma, ma beneficeranno dell'appartenenza all'ecosistema PlayStation.

Da parte sua, Sony ritiene che l'acquisizione consentirà di continuare a innovare l'esperienza audio dei giochi PlayStation. I termini finanziari dell'accordo non saranno resi pubblici.

Hideaki Nishino, Senior Vice President of Platform Experience di Sony Interactive Entertainment, ha dichiarato: «Audeze è un marchio leader nel settore delle cuffie e questa acquisizione sottolinea l'attenzione di Sony Interactive verso l'innovazione e la fornitura della migliore esperienza audio ai giocatori PlayStation».

E ancora: «Siamo entusiasti di portare l'esperienza di Audeze nell'ecosistema PlayStation, sulla base dei grandi passi avanti fatti con Tempest 3D AudioTech di PlayStation 5 e le cuffie wireless Pulse 3D.»

La notizia arriva subito dopo la presentazione da parte di Sony delle cuffie wireless Pulse Elite e degli auricolari wireless Pulse Explore. Entrambi sono dotati di "driver magnetici planari progettati su misura", che sono la firma dei prodotti Audeze.

Restando in tema, secondo chi ha provato PlayStation Portal, la handheld di Sony permetterebbe l'accesso remoto a PS5 anche fuori casa.

Ma non solo: come aveva annunciato nei giorni scorsi, Sony sta proponendo uno sconto di 100 euro per PS5 presso i maggiori rivenditori: leggi i dettagli nella nostra notizia.