Personaggio tagliato dal film di Minecraft, ed è polemica

La celebre streamer Valkyrae è stata ufficialmente tagliata da Un Film Minecraft, film ispirato al videogioco più venduto di sempre, che ha debuttato nelle sale il 4 aprile.

La notizia ha colto di sorpresa i fan del gioco (che trovate su Amazon), che si aspettavano un suo cameo tra gli altri creatori di contenuti coinvolti nel progetto, come DanTDM, Aphmau, Mumbo Jumbo e LDShadowLady.

Nonostante un’apparizione fugace sullo sfondo in una scena, Valkyrae non ha avuto il ruolo che i suoi follower si aspettavano.

In un commento pubblicato il 6 aprile, la streamer ha ammesso la sua assenza, affermando che anche se fosse rimasta nel film, la sua presenza sarebbe durata meno di un minuto.

Tuttavia, ha lasciato tutti spiazzati con una frase sibillina: «Preferisco non avere 30 secondi piuttosto che essere citata in giudizio.» Una dichiarazione che ha immediatamente acceso teorie tra gli utenti online.

Molti fan ipotizzano che Valkyrae sia stata esclusa dal montaggio finale a causa di dichiarazioni fatte nel settembre 2024, in cui criticava l’ambiente lavorativo sul set del film e accusava l’attore Jason Momoa di comportamenti abusivi nei confronti della troupe.

Le sue parole, se considerate una violazione di un possibile accordo di riservatezza, potrebbero aver causato la sua rimozione definitiva dalla pellicola come scelta preventiva per evitare conseguenze legali.

Al momento non ci sono conferme ufficiali e, considerando le circostanze, è improbabile che Valkyrae possa rivelare ulteriori dettagli.

È triste in ogni caso vedere come una figura tanto amata dalla community venga messa da parte in un progetto che avrebbe potuto celebrare il legame tra Minecraft e i suoi content creator storici.

Se davvero la sua esclusione è dovuta al fatto di aver denunciato un ambiente di lavoro tossico, allora c’è molto su cui riflettere. La trasparenza e la sicurezza sul lavoro dovrebbero venire prima delle logiche di marketing o della paura di rovinare l'immagine di una produzione.

