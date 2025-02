Perché Steam è "imbattibile"? Arriva una risposta

Il mondo del gaming su PC, pur essendo la piattaforma più aperta in assoluto, è di fatto monopolizzato da un solo store.

Steam, il colosso di Valve, domina incontrastato da vent’anni, e nessuna azienda è riuscita a metterne in discussione il primato, nonostante ripetuti tentativi.

Tra le compagnie che hanno provato a entrare nel mercato c’è anche Amazon, e recentemente un suo ex vicepresidente, Ethan Evans, ha spiegato perché l’operazione si è rivelata un fallimento (via Kotaku).

Secondo lui, Amazon ha sottovalutato la vera forza di Steam e il motivo per cui i giocatori lo scelgono.

Nonostante le ingenti risorse a disposizione, il colosso dell’e-commerce ha tentato diverse strategie, dall’acquisizione di un piccolo store indipendente fino al lancio di Luna, la sua piattaforma di cloud gaming. Nessuno di questi esperimenti ha funzionato.

Il punto cruciale, ha ammesso Evans, è che Amazon pensava bastasse essere grande e visibile per attirare giocatori. La realtà è che Steam è molto più di un semplice negozio: è un luogo familiare, un punto di riferimento consolidato per milioni di utenti, una libreria di giochi costruita nel tempo, un ecosistema di funzioni e connessioni sociali.

In pratica, non è solo una questione di prezzi o esclusive: i giocatori hanno già una piattaforma che funziona e non hanno nessuna ragione concreta per cambiare.

Steam non è perfetto, anzi. Ha problemi di moderazione, un sistema di scoperta dei giochi spesso caotico e una community che può rivelarsi tossica. Ma funziona. E proprio questa sua efficacia lo rende praticamente inattaccabile.

Forse, anziché cercare di abbattere il dominio di Valve con nuovi store, la vera alternativa dovrebbe essere un ritorno al DRM-free, come propone GOG.

Un’idea utopica? Probabilmente sì. Ma decisamente più concreta di pensare che qualcuno possa davvero scalzare Steam dal trono. Questo, considerando anche la mole di giochi gratis che rilascia quotidianamente (come questi 4).

Infine, se volete supportare il nostro lavoro e continuare a leggere articoli come questo e non solo, potete acquistare i vostri giochi preferiti su Amazon.