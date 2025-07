Donkey Kong Bananza sta per arrivare e ci sono molte cose che vogliamo scoprire all'interno del nuovo titolo in esclusiva Nintendo Switch 2, così come alcune domande per cui cerchiamo una risposta: perché c'è Pauline in Donkey Kong Bananza?

Quando i fan hanno iniziato a interrogarsi sulla presenza di una giovane Pauline nel nuovo gioco, immaginando complesse teorie temporali, la realtà si è rivelata molto più semplice e al contempo affascinante.

In una recente intervista (tramite Kotaku), il direttore Kazuya Takahashi e il produttore Kenta Motokura hanno svelato il processo creativo che ha portato alla rinascita di uno dei personaggi più iconici della storia Nintendo.

Pauline, la damigella in pericolo di Jumpman, non è stata inserita nel titolo per soddisfare presunte esigenze narrative o per rispettare una timeline prestabilita. La sua presenza deriva piuttosto da una catena di decisioni creative che si sono susseguite in modo naturale durante lo sviluppo.

Il punto di svolta è arrivato quando un artista del team ha creato un concept art della trasformazione zebra di Donkey Kong. Motokura racconta come quella singola immagine abbia scatenato una reazione a catena:

«Abbiamo visto quell'immagine e l'abbiamo trovata davvero divertente, così l'abbiamo immediatamente prototipata per provarla nel gioco. Quando il nostro compositore l'ha vista, ha deciso di creare una musica specifica proprio per quella trasformazione.»

La qualità della traccia musicale ha rappresentato il vero momento eureka per il team di sviluppo.

«La musica era così bella che abbiamo pensato di poterla ampliare e trasformarla in una canzone, e forse Pauline sarebbe stata una buona scelta per cantarla», spiega Motokura. Da questo momento, il compositore ha ricevuto l'incarico di creare brani dedicati per ciascuna delle trasformazioni del protagonista.

Inoltre, la decisione di coinvolgere Pauline ha sbloccato numerose possibilità di design che prima non esistevano. Il personaggio è stato integrato non solo come elemento musicale, ma come vera e propria guida narrativa per l'avventura su Ingot Isle.

Tra qualche giorno sapremo se la bella Pauline sarà stata un'aggiunta degna per Donkey Kong Bananza, che nel frattempo ci ha colpito davvero moltissimo.