Payday 3 è pronto alla rapina: ecco le date della open beta

È giorno di paga, finalmente, perché dopo una lunga attesa arriva finalmente l'open beta di Payday 3 dopo la prima prova a numero chiuso che Starbreeze ha avviato.

Il nuovo capitolo della saga, che trovate su Amazon in preordine, era stato annunciato tantissimo tempo fa per poi rimanere nell'assoluto silenzio, fino a qualche tempo fa.

Deep Silver e Starbreeze avevano infatti annunciato che tra il 2 agosto e il 7 agosto i giocatori su PC e Xbox avrebbero potuto provare lo shooter.

Ora, come riporta IGN US, Payday 3 sarà pronto per essere provato pubblicamente su Steam e Xbox tra pochissimi giorni.

Starbreeze ha affermato che l'open beta è progettata per sottoporre a stress test i server per lo sparatutto, prima del lancio del 21 settembre, in un focoso weekend che andrà dall'8 all'11 settembre.

La beta aperta non richiede l'accesso tramite chiave e include gli stessi contenuti del recente test tecnico della beta chiusa, ed ecco cosa sarà possibile trovare nell'open beta:

La banda originale: Dallas, Hoxton, Chains e Wolf. Gli iconici personaggi mascherati da clown che hanno reso famigerato il franchise di Payday sono tutti giocabili.

No Rest for the Wicked è una rapina in banca di Payday 3, in cui i giocatori dovranno liberare una piccola banca dal denaro che ingombra il loro caveau.

Sarà possibile giocare ad ogni livello di difficoltà, il livello massimo è Infamy Level 22 e la progressione del livello dell'arma è a otto.

In attesa di provarlo con le vostre mani ricordatevi che qualche tempo fa lo abbiamo provato, raccontandovi nella nostra anteprima che «Payday 3 non intende reinventare la ruota, perché non ha alcun bisogno di farlo. La formula di gioco introdotta dai suoi predecessori rappresenta un territorio battuto da pochissimi altri titoli, ed è ancora fresca e divertente al punto da non richiedere interventi massicci.»

Vi ricordiamo che Payday 3 sarà disponibile dal 21 settembre su PC tramite Steam ed Epic Games Store, Xbox Series X|S anche tramite PC e Xbox Game Pass, e PlayStation 5.

Chissà che con la beta chiusa possano cambiare idea anche i fan che credevano che Payday 3 sia già morto in partenza.