Parasite Eve allo State of Play? C'è un indizio

Mancano poche ore al nuovo State of Play, e tra le speculazioni più intriganti ce n’è una che ha fatto impazzire i fan: il possibile ritorno di Parasite Eve.

A scatenare l’entusiasmo è stato Xun, un noto insider dei forum A9VG (via Tech4Gamers), che ha pubblicato un post enigmatico prima di cancellarlo. Il messaggio conteneva due indizi chiave.

Il titolo della discussione, che tradotto sarebbe “il soprano ipnotico”, chiaro riferimento all’antagonista di Parasite Eve, Eve Brea, che nella scena iniziale del gioco si esibisce in un’iconica performance operistica.

Poi, un’immagine apparentemente innocua, raffigurante un pezzo di tofu con la lettera "e" sopra. Un gioco di parole che in molti hanno interpretato come un riferimento diretto a Square Enix e alla saga.

L’improvvisa rimozione del post ha alimentato ulteriormente le speculazioni, portando la community a credere che un annuncio sia davvero imminente.

Il ritorno di Parasite Eve potrebbe rappresentare un segnale di svolta. Il titolo horror-rpg del 1998 è ancora oggi ricordato per la sua atmosfera unica e la fusione tra elementi survival horror e gameplay da RPG tattico (la sua colonna sonora è avvistabile su Amazon).

Il primo capitolo, inoltre, non arrivò mai in Europa (a differenza del sequel), cosa questa che lo rende un inedito per molti.

Dopo anni di silenzio, un remake o un reboot potrebbero generare un’ondata di entusiasmo simile a quella vista con il revival di Resident Evil.

Se il rumor fosse vero, il reveal dovrebbe avvenire già oggi, durante lo State of Play. Se invece dovesse rivelarsi infondato, resta comunque chiaro il desiderio dei fan di rivedere Parasite Eve sulle piattaforme moderne. Square Enix ascolterà davvero il richiamo della nostalgia?

Nell'attesa di scoprirlo, alcune settimane fa proprio Parasite Eve ha ricevuto il suo "remake" non ufficiale, grazie a un trailer davvero notevole realizzato da un fan che rispolvera il classico Square.