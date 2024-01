Palworld sta letteralmente volando: i numeri aggiornati da capogiro

Sono passate solo poche ore da quando, nella serata di venerdì, vi raccontavamo del grande successo di Palworld, che in solamente otto ore era riuscito a mettere già insieme un milione di copie. Ecco, dimenticatevi quei numeri, perché in ventiquattro ore ne ha già messo insieme due milioni.

Il successo vertiginoso del "Pokémon con le armi", come era stato identificato al momento della sua presentazione, sta vedendo un'impennata davvero importante: vi basti sapere che in questo momento è anche #1 nella classifica dei più venduti per ricavi su Steam, riuscendo a scalzare non solo la sempre verde Steam Deck, ma perfino mostri sacri di vendite come Baldur's Gate III e EA Sports FC 24.

Advertisement

«Palworld ha venduto oltre 2 milioni di copie a ventiquattro ore dalla release!» scrive su Twitter l'account ufficiale del gioco, «grazie a tutti coloro che ci stanno giocando!».

Si direbbe insomma che nei giocatori ci fosse grande curiosità ma anche grande voglia di vedere come se la cavano degli animaletti simil-Pokémon da collezionare, anche se in questo caso sono armati fino a denti e gironzolano kalashnikov alla mano.

Il picco di giocatori, secondo il sito SteamDB, è stato ugualmente impressionante, dato che parliamo di oltre 689mila utenti contemporanei (registrati solamente pochissimi minuti fa rispetto al momento in cui scriviamo questo articolo). Ed è la stessa curva dei giocatori su SteamDB (la vedete al link) che ci dice quanto il fenomeno sia esploso rapidamente, alla release ufficiale del gioco in accesso anticipato.

Gli svilupaptori del team Pocketpair descrivono il loro Palworld come una «esperienza multiplayer open world, con elementi survival e produzione oggetti». Un ibrido che sta convincendo parecchi giocatori a tuffarsi nel suo mondo a caccia dei Pal da collezionare – e gli sviluppatori non vogliono affatto perdersi il momentum: hanno già anticipato che in futuro dovremmo vedere la possibilità di PvP, il cross-play tra diverse piattaforme e gli scambi tra giocatori diversi, che dovrebbero arricchire l'offerta ludica rispetto a quella attuale.

In passato abbiamo visto altri progetti vivere un boom improvviso: pensiamo ad esempio a Valheim, che divenne rapidamente un tormentone, ma anche ad Among Us, entrato di prepotenza nell'immaginario dei giocatori e sempre molto popolare. Vedremo se anche Palworld diventerà a suo modo un pilastro o se sarà piccola meteora – dai numeri comunque da record.