Ora Xbox ha una casa delle bambole di Barbie ed è fantastica

Xbox e Barbie uniscono le forze per una nuova operazione legata al film di prossima uscita che, dobbiamo ammetterlo, supera molte aspettative.

Anche perché coinvolgerà pure Forza Horizon 5, il racing game che potete acquistare su Amazon, con delle automobili ispirate alla pellicola.

Di certo la console è sicuramente migliore di quella a tema Oreo che, al di là di ogni goliardia, è semplicemente troppo brutta per essere vera.

Per non parlare del tostapane a forma di Xbox Series S, che fa il giro e diventa perfetto per accompagnarsi al frigo a forma di Xbox Series X.

Ma stavolta tocca alla bambola più famosa del mondo prendersi la scena di Xbox, con una nuova console a tema e contenuti per il citato Forza Horizon 5.

Insieme a Warner Bros. Pictures e Mattel, Xbox celebra il lancio del film "Barbie", in arrivo il 20 luglio prossimo, in vari modi.

Per prima cosa Forza Horizon 5 avrà al suo interno la classica Chevrolet Corvette EV Corvette del 1956 di Barbie, ovviamente rosa, così come il furgone di Ken, un GMC Hummer EV Pickup del 2022.

«Gareggiando all'incrocio tra stile, velocità ed espressione di sé, i fan di "Barbie" vecchi e nuovi possono trovare l'ispirazione per seguire la propria strada e mettersi in gioco», dichiara Xbox.

Tutti coloro che possiedono Forza Horizon 5 riceveranno in regalo queste auto a tema. Vi basterà scaricarle dal centro messaggi del gioco e appariranno nel garage.

Ma la parte importante rimane la classica casa delle bambole di Barbie, che viene espressa dalle skin intercambiabili per i controller Xbox, così come da un design personalizzato per Xbox Series S, che la trasforma nell'abitante perfettp della casa dei sogni di Barbie.

Questo modello di Xbox si può ottenere partecipando ad un concorso, le cui condizioni trovate nel sito ufficiale.

Speriamo che Microsoft possa intraprendere queste azioni anche sulla prossima console che, prima o poi, arriverà. Ma non adesso, come ha dichiarato Phil Spencer.