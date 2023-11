Ora potete provare gratis un nuovo dungeon crawler tutto italiano

Se state cercando un nuovo gioco da testare durante questo uggioso weekend autunnale, da poche ore è arrivata su Steam la demo gratis di una nuova produzione italiana, che vi permetterà di misurarvi con meccaniche da dungeon-crawler in due dimensioni.

Stiamo parlando di The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles, sviluppato da Fix-a-Bug e la cui uscita completa è attesa per il terzo quarto del prossimo anno.

Il gioco, realizzato con uno stile 2D e in pixel art, mescola all'esplorazione dei dungeon delle dinamiche di gameplay da roguelite, mettendovi alla prova anche con alcuni elementi arcade, come ci hanno spiegato gli sviluppatori.

«Immergiti in questo Roguelite Dungeon-crawler in 2D e lasciati catapultare in una serie di folli labirinti con prospettiva dall’alto: il tutto realizzato in una gloriosa pixel-art e impreziosito da un sistema di combattimento a turni con palpitanti sfumature arcade in cui ogni arma è un’autentica estensione del tuo personaggio e dotata di peculiarità uniche» spiegano gli sviluppatori, per descrivere il gioco.

Il team di sviluppo, con sede a Torino, è composto da sole quattro persone (Paolo il programmatore, Alexander l'artista, Luca lo scrittore e Alessandro alla musica), che ci hanno lavorato nel loro tempo libero, portando a compimento questa prima demo in vista del debutto del prossimo autunno.

«Altra caratteristica distintiva di quest’avventura è il design dei suoi livelli, generati in modo casuale. Ogni zona dell’Hyper-Dungeon è un universo unico, diverso da quello di ogni altra sessione di gioco. L’ubicazione delle stanze, la forma dei corridoi, il posizionamento dei mostri, delle trappole e dei tesori si reinventa ogni volta, offrendo ai giocatori una sfida sempre nuova» aggiunge Fix-a-Bug.

L'idea è quella di creare dei livelli che possano essere vari anche nella palette dei colori e nell'atmosfera, per evitare di replicare l'effetto dei dungeon crawler cupi e grigi, avvalendosi anche della proceduralità. «Ogni livello è un microcosmo a sé stante, con biomi diversi, livelli di luminosità differenti e dimensioni variabili» ci hanno spiegato gli autori.

Se siete interessati a testare con mano la sfida proposta da The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles, potete scaricare la demo gratis dalla pagina Steam ufficiale del gioco.