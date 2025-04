Ora i soulslike sono giochi casual, Elden Ring lo conferma

Una grande parte della community dei fan dei soulslike ha sempre vestito con fierezza il proprio elitarismo di giocatori estremamente capaci nel genere, ma le oltre 30 milioni di copie vendute di Elden Ring raccontano una storia diversa ora.

Come riporta Eurogamer, infatti, il fenomeno videoludico di FromSoftware non accenna a rallentare la sua corsa verso l'obiettivo di fare la storia, perché Elden Ring ha ufficialmente superato la soglia delle 30 milioni di copie distribuite in tutto il mondo.

Un traguardo che arriva a più di tre anni dal lancio originale del febbraio 2022, dimostrando una longevità commerciale fuori dal comune per un titolo single-player.

FromSoftware ha celebrato lo straordinario obiettivo con un messaggio tramite social rivolto ai fan. «Carissimi Senzaluce, vi siamo profondamente grati per la vostra costante dedizione. Che il vostro cammino sia per sempre guidato dalla Grazia dell'Oro», scrive solennemente l'azienda nipponica.

Dal dicembre scorso, quando Elden Ring aveva raggiunto le 28,6 milioni di copie, il gioco ha continuato a vendere a ritmo sostenuto, aggiungendo oltre 1,4 milioni di unità nei mesi successivi.

Forse merito anche dell'annuncio di Elden Ring Nightreign, lo spin-off multiplayer che ha riacceso l'interesse per il brand, ma tanti nuovi giocatori hanno deciso di scoprire l'Interregno.

Quindi, una volta per tutte, a questo punto possiamo dire che i soulslike sono videogiochi per tutti.

Proprio come videogiochi alla stregua di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che dal 2017 (quindi in molti più anni) ha raggiunto la quota di oltre 31 milioni di copie vendute. Su una console come Nintendo Switch che è l'emblema del videogioco per tutti.

Per altro, ad aggiungere curiosità alla storia, proprio Elden Ring sarà uno dei titoli presenti su Nintendo Switch 2, ad aumentare ulteriormente la sua nuova vita di videogioco adatto a tutti.

In questo modo FromSoftware potrà finalmente capire come gestire anche la sua utenza, visto che con Shadow of the Erdtree i problemi sono stati molti: ve li ho spiegati alla perfezione in questo SpazioGames Originals.