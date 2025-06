È tempo di sfoderare le lame e bagnarle di sangue: durante la Summer Game Fest 2025, Capcom ha finalmente mostrato nuovamente Onimusha: Way of the Sword, nuovo capitolo dell’amata serie action in salsa samurai, con un trailer che ha subito infiammato il pubblico.

Il video – visivamente spettacolare – mostra un ritorno alle atmosfere cupe e brutali del Giappone feudale, tra demoni assetati di sangue, spade affilate e combattimenti all’ultimo respiro.

Il gameplay sembra puntare forte sull’azione veloce e tecnica, con coreografie che strizzano l’occhio tanto ai fan storici della saga quanto a chi cerca un'esperienza moderna e cinematografica.

Onimusha: Way of the Sword arriverà nel 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma chi non vede l’ora di metterci le mani potrà provarlo alla Gamescom di agosto, dove sarà presente in versione giocabile.

Capcom, dopo anni di silenzio sul fronte Onimusha (serie che trovate su Amazon), sembra pronta a rilanciare il franchise con stile.

Il trailer riesce a fondere sapientemente il fascino delle atmosfere originali con una messa in scena moderna e tecnicamente avanzata, fatta di duelli spettacolari e ambientazioni evocative.

C’è qualcosa di profondamente affascinante nel modo in cui Capcom sembra voler reinterpretare il suo classico: non è solo nostalgia, è una vera e propria evoluzione. Se la prova alla Gamescom manterrà le promesse del trailer, potremmo trovarci davanti a uno degli action più interessanti del 0.

Restate sintonizzati per ulteriori dettagli – la spada è stata sguainata, e il sangue sta per scorrere.

Restando in tema, sapevate che il protagonista del nuovo Onimusha: Way Of The Sword, Miyamoto Musashi, è modellato sulla figura iconica dell'attore Toshiro Mifune?

