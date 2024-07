Once Human è Fallout che incontra The Last of Us, ed è gratis

Le influenze lovecraftiane di Once Human sono sono uno dei punti di forza di questo nuovo MMORPG gratuito disponibile da alcune ore su PC Steam.

Ve lo avevamo del resto già segnalato lo scorso marzo di quest'anno, anticipandovi che il gioco avrebbe comunque destato l'attenzione dei giocatori, e così è stato.

Come recita la descrizione ufficiale, Once Human è un gioco di sopravvivenza multigiocatore open-world ambientato in uno strano futuro post-apocalittico. Poco sotto, trovate anche il trailer di lancio del gioco.

«Unisciti agli amici per combattere nemici mostruosi, scoprire complotti segreti, competere per le risorse e costruire il tuo territorio. Una volta eravate semplicemente umani. Ora, avete il potere di rifare il mondo», si legge.

E ancora: «L'apocalisse ha cambiato tutto. Umani, animali, piante... tutti sono stati infestati da una creatura aliena: la polvere di stelle. Nei panni di un Meta-Umano, potrete sopravvivere alla contaminazione e utilizzare il potere della polvere di stelle. Gioca da solo o unisciti ad altri per combattere, costruire ed esplorare. Quando il mondo è nel caos, voi siete la nostra ultima speranza.»

«Ti svegli nel bel mezzo del nulla. Dovrete prepararvi alla crudeltà della natura (dai mostri alla mancanza di cibo); tuttavia, l'influenza di Stardust non si limita agli esseri viventi, ma colpisce anche il suolo e l'acqua. Mangiare cibo inquinato e bere acqua sporca ridurrà la vostra Sanità. Quando la sanità mentale si riduce, gli HP massimi diminuiscono di conseguenza. Mangiare o non mangiare, è una domanda.»

Once Human è free-to-play, ossia gratis, e se ci state facendo un pensierino potete giocarci cliccando semplicemente qui. Le influenze da Fallout e The Last of Us sono abbastanza palesi, quindi i fan delle due IP potrebbero essere interessati al gioco.

Se vi piacciono i titoli multigiocatore, vi ricordiamo anche che Sony e Firewalk Studios hanno da poco rivelato i requisiti di sistema ufficiali per la fase beta di Concord, il nuovo sparatutto per PC e PS5 in arrivo il prossimo mese di agosto.