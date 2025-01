Okami festeggia il 2025 e anticipa sorprese

Il 2025 si apre con grandi aspettative per gli appassionati di giochi Capcom, grazie a Hideki Kamiya che ha anticipato novità sul sequel di Okami.

Creatore di big come Devil May Cry, Okami (appunto, e che trovate su Amazon) e Bayonetta, Kamiya è pronto a inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera con il suo nuovo studio, Clovers.

Il primo progetto di Clovers, in collaborazione con Capcom, sarà niente meno che il tanto atteso sequel di Okami, di cui abbiamo visto solo un breve teaser.

Tuttavia, secondo una dichiarazione di inizio anno dello stesso Kamiya, sembra che ci sia molto altro in arrivo (via Gamereactor).

«Questi annunci sono solo l’inizio,» ha affermato Kamiya, aggiungendo che il team è solo «ai nastri di partenza.»

Inoltre, ha anticipato che lui e il suo gruppo dedicato stanno lavorando per «portare notizie ancora più entusiasmanti il prima possibile.» Ecco la dichiarazione completa dell'autore giapponese:

«Guardando al passato, l'anno appena trascorso è stato significativo: abbiamo annunciato la creazione del nostro studio, abbiamo rivelato un nuovo progetto in fase di sviluppo e abbiamo condiviso la notizia del prossimo capitolo della mia carriera. È una bella sensazione poter finalmente dare a tutti voi delle notizie entusiasmanti.

Tuttavia, voglio sottolineare che questi annunci sono solo l'inizio. Questa è la CLOVERS che sale sulla linea di partenza. Il vero banco di prova del nostro valore come studio di videogiochi di recente costituzione inizia ora. CLOVERS è un nuovo nato nell'industria dei giochi e da qui in poi non potrà che crescere ed evolversi. Spero che ci terrete d'occhio e seguirete il nostro viaggio.

Il resto del nostro team dedicato e io siamo determinati a fornirvi notizie ancora più entusiasmanti il prima possibile. Grazie per il vostro continuo sostegno, non solo quest'anno, ma per molti anni a venire.»