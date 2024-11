Offerte Black Friday su Windows 11 e Office con licenze a vita da 10€

Il Black Friday è diventato un fenomeno globale ed è ormai alle porte. Anche se l'evento ufficiale è previsto per il 29 novembre 2024, GoDeal24 ha già dato il via al suo evento di shopping online.

Se stai pensando di aggiornare il tuo PC o hai appena acquistato un nuovo computer, questo è il momento perfetto per ottenere licenze genuine di Microsoft Windows e Office al miglior prezzo dell'anno. Che tu sia uno studente, un professionista o un utente domestico, il Black Friday di GoDeal24 ha offerte per tutti.

Puoi ottenere una licenza a vita per Windows 11 Professional per soli 13,25€ a partire da oggi. È un vero punto di svolta per studenti, professionisti e multitasker che desiderano un sistema operativo all'altezza delle loro esigenze. L'AI Copilot di Windows 11 Pro rivoluziona il modo in cui interagisci con il tuo computer: può modificare impostazioni, riassumere contenuti, aprire app o persino offrire suggerimenti di scrittura e programmazione, tutto con pochi clic.

Se sei un appassionato di giochi, apprezzerai DirectX 12 Ultimate, che migliora la grafica per un’esperienza più immersiva, e l’audio spaziale 3D, che rende il suono dei tuoi giochi più realistico. Con un prezzo così basso e un'offerta limitata nel tempo, questa è un’occasione da non perdere!

Aggiorna il tuo PC con l'ultima versione di Windows a partire da 10€

Ottieni diverse versioni delle suite Microsoft Office a prezzi imbattibili durante il Black Friday di GoDeal24! Puoi acquistare Office Professional 2021 per soli 35,11€ e migliorare il tuo flusso di lavoro con accesso a vita ai classici strumenti di produttività come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, senza dover pagare un abbonamento. Crea documenti, fogli di calcolo, riunioni, presentazioni e altro senza problemi, grazie a un'interfaccia a schede intuitiva.

Questa licenza a vita ti garantisce un servizio senza interruzioni e ti libera dal fastidio di rinnovare l'abbonamento. Se cerchi un'opzione ancora più economica, Office Professional 2016 è disponibile al prezzo più basso dell'anno: solo 15,29€ per un utilizzo a vita. Perfetto per chi ha un budget limitato!

Aumenta la tua produttività con Office

Microsoft ha rilasciato Office 2024 il 1° ottobre, e gli acquirenti più attenti possono già approfittare di un'offerta imperdibile su GoDeal24, nell'ambito della promozione anticipata del Black Friday. Office 2024 presenta numerosi miglioramenti rispetto alla versione 2021, tra cui l'integrazione dell'IA, prestazioni e velocità migliorate (in particolare in Excel), strumenti avanzati per la creazione di contenuti e un'interfaccia utente e funzionalità di accessibilità ottimizzate.

Prezzo speciale per l'ultimo Microsoft Office 2024

Più acquisti e più risparmi con i seguenti pacchetti - Codice Coupon: GG62

Fino al 50% di sconto su Windows e Office - Codice Coupon: GG50

Offerte multilicenza a prezzi imbattibili

Altri strumenti per PC al miglior prezzo

Come pagare?

Aggiungi il prodotto al carrello e inserisci il codice coupon, clicca su " Proceed To Checkout" dopo la conferma.

Si prega di selezionare "CWALLETCO" in questo passaggio, quindi fare clic su "Continua" per trovare molti metodi di pagamento.

Con GoDeal24 potete stare tranquilli perché i software sono sicuri e genuini al 100%, godono del supporto a vita e possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft. E poi c’è la consegna digitale: i software comprati finiscono direttamente nella vostra e-mail entro pochi secondi dall’acquisto.

Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente al 98% e offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare o giocare.

Potete entrare in contatto col servizio post-vendita a vita di GoDeal24 tramite l’indirizzo email service@godeal24.com.