Occhio a questo nuovo soulslike indie in arrivo quest'anno

Negli ultimi anni, il panorama dei giochi di ruolo d’azione in pixel art e dei soulslike si è fatto notare in modo particolare – e anche Chrono Sword vuole aggiungersi al filone dei rappresentanti di questo genere.

Sviluppato dal piccolo studio coreano 21c.Ducks e distribuito globalmente da CFT, il gioco ci ha incuriosito per il suo mescolare un'ambientazione fantasy cupa come quella dei giochi FromSoftware a una direzione artistica molto ispirata, con palette di colori vivaci che si integra a quelli più spenti e a un design dei personaggi orientaleggiante.

Nato nel 2019, il progetto ha visto il lancio di una campagna Kickstarter di successo, che ha raccolto oltre $70.000. I lavori sono andati avanti e gli sviluppatori hanno confermato (thanks, PCGamesN) che avremo il lancio in accesso anticipato su Steam entro il 2024.

In seguito, stando alla campagna, Chrono Sword dovrebbe debuttare anche sulle diverse console.

Uno degli elementi più interessanti del gameplay di Chrono Sword, oltre al combattimento in stile soulslike che ormai ha bisogno di poche presentazioni, è che avremo modo di viaggiare nel tempo.

I giocatori possono esplorare il mondo fantasy di Andelor attraverso tre diverse epoche: passato, presente e futuro. Personalmente, è una meccanica che mi ha un po' ricordato l'interessante Cris Tales, che però era un gioco di ruolo a turni.

Il gameplay dovrebbe consentire di muoversi da un'epoca all'altra senza interruzioni, di fatto sovrapponendo tre diverse timeline nelle quali muoversi da un momento all'altro.

Non è ancora chiaro quale sarà la vicenda che animerà il tutto, ma sappiamo che il protagonista di cui vestiremo i panni si chiamerà Aenor e dovrà viaggiare nel tempo per evitare che il mondo arriva sul punto di essere devastato – in cui si trova in questo momento.

Gli sviluppatori hanno promesso grande attenzione per il comparto narrativo, ma rimane da capire se potrà tentare di seguire uno stile ermetico come quello dei souls, o se sarà un po' più aperto.

Rimaniamo in attesa di saperne di più e di capire quando Chrono Sword esordirà su console. Intanto, in questo articolo trovate un po' di immagini per farvi un'idea – e a questo link c'è anche la pagina Steam già pronta al futuro debutto.

Per ogni ulteriore approfondimento sui piccoli progetti, visitate il nostro hub dedicato agli indie e ai giochi AA.