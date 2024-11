Nuovi spin-off di Final Fantasy? «C'è di certo questo desiderio», per gli sviluppatori

Creando di continuo universi popolati da personaggi che possono entrarti nel cuore, la saga Final Fantasy si è sempre prestata particolarmente bene alla nascita di episodi spin-off, che possano offrire sia un nuovo approccio alla saga – uno dei miei preferiti rimane lo storico Chocobo Racing – sia nuove prospettive sui personaggi, come fu con Crisis Core.

A proposito di questo, proprio Final Fantasy VII è senza dubbio uno degli episodi che offre più materiale per scoprire ulteriori personaggi, e anche il DLC lanciato su PS5 con protagonista Yuffie andava un po' in questa direzione.

E il director di FFVII Rebirth, Naoki Hamaguchi, ha tutte le intenzioni di trovare lo spazio per creare ulteriori spin-off della saga, una volta che sarà uscito il terzo e ultimo capitolo del lavoro di remaking di Final Fantasy VII, dopo Remake e Rebirth.

Intervistato da The Daily Star in occasione dei Golden Joystick Awards, il director ha espresso la voglia di concentrare tutti gli sforzi sul prossimo capitolo di FFVII, anticipando anche che per il futuro pensa ci sia il forte desiderio di vedere nuovi episodi-spalla per i fan della saga.

«Penso ci sia decisamente il desiderio di vedere altri punti di vista, su altre parti del mondo, dell'universo, su personaggi diversi» ha ragionato Hamaguchi, dopo aver confermato i lavori in corso sulla parte 3 di FFVII. «Mi piacerebbe magari passare a dare un'occhiata a quelli in un modo diverso, una volta che avremo fatto tutto con il terzo gioco».

Ogni discorso è insomma rimandato al momento in cui i fan di Cloud avranno messo le mani sul terzo e conclusivo capitolo del remake. Nel frattempo, la community può comunque intrattenersi a immaginare chi vorrebbe vedere come protagonista di un nuovo episodio spin-off, considerando che Final Fantasy VII – e anche il resto della saga, come ben sappiamo – offre un bel po' di materiale, in tal senso.

