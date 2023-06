Notebook gaming ASUS con RTX 3050 a meno di 750€! 17% di sconto!

Siete alla ricerca di un notebook gaming potente, affidabile e dal design elegante? ASUS TUF Dash F15 potrebbe essere la risposta alle vostre esigenze. Questo straordinario dispositivo non solo sfoggia prestazioni di alto livello e una qualità costruttiva eccellente, ma è ora disponibile su Amazon ad un prezzo eccezionale. È l'occasione perfetta per elevare la vostra esperienza di gioco e di lavoro senza gravare troppo sul portafoglio.

Infatti, potete portarvi a casa il notebook gaming ASUS TUF Dash F15 a soli 749€, rispetto ai 899€ di listino, per un risparmio reale di 150€ e uno sconto del 17%.

ASUS TUF Dash F15 è più di un semplice notebook per gaming: può diventare il vostro partner affidabile per lavoro, studio e intrattenimento. Grazie al suo stile sobrio ed elegante, combinato con una struttura sottile ma resistente, è estremamente portatile, rendendolo l'opzione ideale per chi vive una vita in movimento.

Il notebook gaming ASUS TUF Dash F15 si distingue per il suo display da 15,6 pollici, che vanta una risoluzione Full HD, una superficie antiriflesso e un refresh rate di 144 Hz, offrendo quindi un'esperienza visiva di alto livello.

A livello di prestazioni, il notebook gaming ASUS TUF Dash F15 si basa sul processore di dodicesima generazione Intel Core i5-12450H, supportato da 8 GB di RAM DDR5 e uno spazioso SSD da 512 GB per lo storage dei dati. Il punto di forza del notebook gaming ASUS TUF Dash F15 è la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, con 4 GB di memoria GDDR6.

