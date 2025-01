Leggende Pokémon Z-A potrebbe avere già svelato la data d'uscita

Dopo le indiscrezioni che stanno riguardendo prevalentemente Nintendo Switch 2, anche la serie Pokémon pare che debba fare i conti con una nuova ondata di leak.

Proprio nelle scorse ore vi avevamo segnalato che potrebbe essere stata confermata la data del nuovo Pokémon Presents — che in realtà non dovrebbe sorprendere più di tanto gli appassionati della serie — ma adesso anche Leggende Pokémon Z-A non è più al sicuro.

Come segnalato infatti da Dexerto, pare infatti che su Amazon UK sia emersa per pochi e brevissimi istanti una potenziale data di uscita per il nuovo capitolo della serie: nello specifico, pare che il lancio sia previsto per il 15 agosto 2025.

Una data che corrisponderebbe alle prime indiscrezioni sulla finestra di lancio, che indicavano come probabile un'uscita segnata per l'estate di quest'anno.

Va comunque detto che si tratta di una finestra insolita, considerando che i nuovi capitoli di Pokémon tendono ad uscire verso la fine dell'anno, ma anche per Leggende Pokémon Arceus (che trovate su Amazon) era stato adottato un approccio diverso, con l'uscita a fine gennaio 2022.

Inoltre, tale data corrisponde anche alla cerimonia di apertura dei prossimi Pokémon World Championship: resta dunque da capire se davvero Nintendo e The Pokémon Company riterrebbero giusto far coincidere la data di lancio con uno dei suoi eventi più importanti.

Come anticipavamo in precedenza, la data è stata però prontamente rimossa pochi istanti dopo la pubblicazione: adesso è presente soltanto il 6 gennaio 2026 come data indicativa, come spesso accade nel caso di pre-order.

Curiosamente, cogliamo l'occasione per segnalare che la scheda di Amazon Italia dedicata a Leggende Pokémon Z-A pare essere stata misteriosamente rimossa nelle scorse ore, ma non sapremmo dire con certezza se ciò sia legato all'errore che ha coinvolto la versione inglese dello store.

In ogni caso, ricordiamo che il lancio di questo nuovo capitolo è previsto entro la fine di quest'anno: se sarà effettivamente confermata la data del prossimo Pokémon Presents, probabilmente non dovremo attendere molte settimane prima di scoprire la reale data di lancio.

Come sempre, vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, ma per il momento vi invitiamo a prendere il tutto con le solite e consuete precauzioni del caso.