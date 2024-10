Nobuo Uematsu fa chiarezza e tranquillizza i fan: «Non mi sto ritirando!»

Sembra che ci sia stato un falso allarme sul futuro di Nobuo Uematsu, con ottime notizie per i fan dei suoi lavori musicali: il celebre compositore ha infatti dichiarato pubblicamente di non avere ancora alcuna intenzione di ritirarsi dai videogiochi.

L'equivoco è nato in seguito ad un post condiviso dai profili social di Fantasian, in cui il compositore ammetteva che quello sarebbe stato il suo «lavoro finale».

Ed era comprensibile pensare che Fantasian Neo Dimension (potete prenotarlo su Amazon, a proposito) poteva davvero essere il suo ultimo videogioco: il celebre autore delle musiche di Final Fantasy andava sottolineando da tempo di aver pensato al ritiro, ma fortunatamente quel giorno non è ancora arrivato.

Mentre sui social si stavano già diffondendo i messaggi di ringraziamento per il suo lavoro, è stato lo stesso Nobuo Uematsu a intervenire con un nuovo messaggio pubblico, facendo chiarezza sul suo futuro:

«Aspettate, aspettate, aspettate! Calmatevi tutti quanti! Sembra che ci sia qualche incomprensione, ma non mi sto ritirando dal lavoro sulle musiche dei videogiochi! Ridurrò solo un po' il mio lavoro perché voglio avere più tempo per creare la musica che voglio. Sarebbe difficile per me lavorare su un'intera colonna sonora di un videogioco perché l'impegno richiederebbe troppo tempo, ma voglio continuare a lavorare su incarichi come una theme song».

Ciò che Nobuo Uematsu intendeva dire, in altre parole, è che Fantasian Neo Dimension sarà probabilmente l'ultima volta in cui lo vedremo comporre tutte le musiche di un unico videogioco, ma il compositore continuerà a dare il suo contributo anche in futuri titoli.

Una scelta decisamente comprensibile e che, per la verità, aveva già messo in atto da diverso tempo: semplicemente, pare che l'abbia resa ufficiale una volta per tutte.

Insomma, se anche voi amavate le sue musiche nei videogiochi, non dovrete preoccuparvi: almeno per il momento, potremo continuare a goderci i suoi capolavori.