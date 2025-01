No, un cult Activision Blizzard non sarà gratis su Game Pass

Da quando Microsoft ha acquisito Activision Blizzard, si sono susseguite voci su un possibile arrivo di World of Warcraft su Game Pass.

Tuttavia, l'azienda ha chiarito definitivamente che non sarà così, e che gli abbonati al servizio Xbox (che trovate su Amazon) rimarranno di fatto a bocca asciutta.

«Si è trattato di un errore da parte nostra. Ci scusiamo per la confusione! World of Warcraft di Blizzard è stato incluso per sbaglio in un'email promozionale di Game Pass, nonostante non sia disponibile nel servizio. A breve invieremo una correzione a chi ha ricevuto il messaggio originale,» ha dichiarato Microsoft in un post su X (via GamingBolt).

L'errore si riferisce a una comunicazione inviata agli abbonati, che includeva World of Warcraft tra i titoli di Activision Blizzard disponibili su Game Pass.

Nella mail era anche presente un'immagine della modalità Plunderstorm, che lasciava intendere una disponibilità su PC e console.

«Gioca a Call of Duty, Diablo IV, World of Warcraft e altri grandi successi di Activision con Game Pass,» recitava il messaggio promozionale.

Vale però la pena ricordare che WoW richiede un abbonamento mensile e, attualmente, è disponibile solo su PC tramite Battle.net.

Ricordo in ogni caso che il gioco prosegue il suo percorso con l'espansione The War Within, che ha da poco inaugurato la seconda stagione con nuovi dungeon, un raid inedito e una zona completamente nuova con la sua trama dedicata.

Gli appassionati della versione Classic saranno invece felici di sapere che World of Warcraft si prepara a lanciare Mists of Pandaria Classic previsto nell'estate 2025.

Infine, sul fronte Season of Discovery, World of Warcraft ha appena lanciato la settima fase, che introduce nuovi dungeon e segna l’inizio dell'evento Scourge Invasion, senza contare l'arrivo del raid Naxxramas (disponibile dal 6 febbraio prossimo).

Restando in tema, avete visto che un modder ha provato a ricreare World of Warcraft sfruttando l'Unreal Engine 5, con risultati davvero ottimi?