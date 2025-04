No, niente Joy-Con con effetto Hall per Switch 2

La nuova generazione di controller per Nintendo Switch 2 potrà evitare l'annoso problema del drifting, contando sull'effetto Hall, che ha funestato i Joy-Con della prima Nintendo Switch?

Finalmente, la questione ha trovato la risposta ufficiale proprio da parte di Nintendo, che però conferma ciò che i fan non volevano sentire: i Joy-Con 2 non conteranno sull'effetto Hall.

Durante un'intervista esclusiva con Nate Bihldorff di Nintendo of America ai microfoni di Nintendo Life, infatti, è emersa chiaramente l'assenza della tecnologia Hall Effect nei nuovi Joy-Con 2. Quando interrogato direttamente sulla questione, Bihldorff ha confermato: «I Joy-Con 2 sono stati progettati da zero. Non utilizzano stick Hall Effect, ma offrono comunque ottime sensazioni». La rapidità con cui il dirigente ha poi deviato l'argomento verso altre caratteristiche suggerisce che probabilmente nemmeno il Pro Controller adotterà questa tecnologia.

Invece di soffermarsi sulla durabilità, elemento critico considerando la storia recente dell'azienda, Bihldorff ha preferito evidenziare altre caratteristiche, in particolare la silenziosità dei nuovi controller. «Ho cercato di assicurarmi che fosse silenzioso», ha affermato riferendosi al Pro Controller (a sua volta rinnovato rispetto al precedente). «Ripensando ai miei giorni con Smash, dove si muove lo stick in modo frenetico... questo è uno dei controller più silenziosi con cui abbia mai giocato!».

Il fatto che i controller siano più silenziosi di sicuro è positivo e gradevole, ma la speranza è che il problema del drifting non si ripeta con la stessa frequenza con cui si era presentato su Switch 1, considerando che si era arrivati addirittura alla class action.

Possiamo solo aspettare il lancio globale per scoprire se i Joy-Con 2 ci faranno dimenticare i cattivi pensieri che si innescarono con i primi Joy-Con, quando gli stick analogici iniziarono a dare forfait (mantenendo l'input attivo, come se la levetta fosse inclinata, anche quando non lo era).

Oggi sul mercato sono presenti alcuni PC handheld che hanno integrato gli stick con effetto Hall proprio per evitare l'insorgere del drifting, ma evidentemente Nintendo si sente fiduciosa per i suoi nuovi controller e non lo ha ritenuto necessario.

Speriamo solo che abbia ragione.

Nintendo Switch 2 arriverà il 5 giugno sul mercato.