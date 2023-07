No, Lies of P non è la demo gratis più scaricata di Steam Next Fest

La Steam Next Fest 2023 si è ufficialmente conclusa nelle scorse giornate e ci ha permesso di scoprire oltre 1000 demo gratis in prova: un'ottima opportunità per scoprire i migliori videogiochi in arrivo nelle prossime settimane.

Tra queste, uno dei giochi più interessanti era indubbiamente Lies of P, il promettente soulslike con Pinocchio protagonista e che ricorda tantissimo lo stile di Bloodborne (lo trovate su Amazon), attualmente tra le produzioni più attese dell'anno.

Una demo che ha convinto tantissimi appassionati, al punto che gli sviluppatori hanno deciso di renderla disponibile permanentemente e di non rimuoverla al termine di quest'iniziativa, a differenza di quanto hanno fatto tanti altri titoli, ma che sorprendentemente pare non sia stata nemmeno la più popolare.

Come riportato da PCGamesN, Valve ha infatti pubblicato la lista delle demo gratuite più popolari dello Steam Next Fest, segnalando che Lies of P si è classificato "solo" al secondo posto.

Il vincitore a sorpresa è invece House Flipper 2, sequel di un titolo già diventato un classico per tantissimi giocatori e che vi permetterà di dare nuova vita a tantissimi edifici in rovina.

Di seguito vi lasciamo alla classifica di demo più scaricate su Steam Next Fest 2023, così potrete avere anche un'idea su quali titoli potrebbe valere la pena tenere d'occhio:

Steam Next Fest 2023: le demo più giocate

House Flipper 2 Lies of P Viewfinder Warhaven Wizard with a Gun Little Kitty, Big City Sea of Stars Hammerwatch 2 The Invincible Thronefall

Tra i tanti titoli in classifica segnaliamo anche il quinto posto ottenuto da Wizard with a Gun, nuova interessante produzione di casa Devolver Digital — ve ne avevamo parlato nel nostro provato.

Ricordiamo inoltre che il già citato Lies of P e Sea of Stars saranno anche disponibili gratis al day-one su Xbox Game Pass: un ulteriore incentivo a tenere d'occhio la loro uscita, qualora siate iscritti al servizio in abbonamento.