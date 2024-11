No, a quanto pare Sephiroth non è il cattivo più amato di Final Fantasy

Ci sono personaggi che diventano così iconici da essere il simbolo della saga di cui fanno parte. Senza dubbio, è anche il caso di Sephiroth e di Final Fantasy, con il carismatico personaggio di Final Fantasy VII che è diventato uno dei volti più riconoscibili del franchise nato da Hironobu Sakaguchi.

Eppure, a quanto pare il potentissimo ex-SOLDIER non è davvero il cattivo più amato di Final Fantasy, ma solo il più noto.

Un interessante sondaggio proposto sulle pagine del forum di ResetEra, infatti, ha chiesto ai giocatori di indicare il loro cattivo/personaggio preferito tra Sephiroth e Kefka – l'inarrestabile cattivo di Final Fantasy VI. E l'esito, espresso tramite quasi un migliaio di voti, è stato piuttosto interessante.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Kefka, l'uomo capace di ribaltare un impero e di creare letteralmente un prima-e-dopo della sua distruttiva venuta, ha ottenuto il 65,7% delle preferenze, mentre il celebre Sephiroth si è dovuto accontenta del 34,3% delle preferenze. In pratica, Kefka ha portato a casa 596 voti contro i 311 del villain di Final Fantasy VII (a proposito, trovate il Remake su Amazon).

Non ci sono dubbi che Kefka sia sempre stato particolarmente amato dai fan del franchise – senza far spoiler, ma sappiate che FFVI ha addirittura due world map diverse per dare un'idea dell'impatto di questo personaggio sul mondo di gioco... – e in questo caso nemmeno il fatto che la sesta Fantasia Finale sia di certo meno capillare della settima è riuscito a fargli ottenere meno voti.

Ci sono indubbiamente altri antagonisti molto amati nel franchise, o comunque molto riusciti – penso al grigio di Jecth e all'odiosità di Seymour in Final Fantasy X, ma anche al viaggio di Kuja in Final Fantasy IX, mentre Artemisia di Final Fantasy VIII non è esattamente maestra di carisma – ma è plausibile che Kefka e Sephiroth siano i due che si contendono a tutti gli effetti la palma di più amati e iconici.

Per voi qual è il villain di Final Fantasy per eccellenza?

Mentre ci pensate, ricordate che nelle scorse ore abbiamo lanciato il nostro quiz dedicato alla saga Final Fantasy, che mette seriamente alla prova le vostre conoscenze del franchise: siete più Bahamut o più un Fungongo? Mettetevi alla prova per scoprirlo!