Nintendo vince un'altra causa legale, tanto per cambiare

La Corte Suprema francese ha posto fine a una lunga battaglia legale tra Nintendo e il servizio di file hosting 1fichier.com, confermando la responsabilità della piattaforma nella distribuzione non autorizzata di videogiochi.

Con la sentenza del 26 febbraio 2025, i giudici hanno ribadito quanto già stabilito dalla Corte d'Appello di Parigi nell'aprile 2023: DSTORAGE SAS, società che gestisce 1fichier.com, è responsabile per non aver rimosso o bloccato l'accesso a copie pirata dei giochi Nintendo, nonostante le ripetute notifiche ricevute dalla casa nipponica.

Questa sentenza definitiva rappresenta un punto di svolta per la tutela della proprietà intellettuale nel settore videoludico europeo.

I servizi di file hosting operanti in Francia e nel resto d'Europa sono ora chiaramente obbligati a rimuovere tempestivamente i contenuti illegali, pena il risarcimento dei danni ai titolari dei diritti violati.

Nintendo ha accolto con favore la decisione, sottolineando come questa non sia importante solo per la propria azienda, ma per l'intero panorama dell'industria dei videogiochi.

Il verdetto impedirà a piattaforme come 1fichier.com di sostenere, come fatto durante il procedimento, che sia necessaria una preventiva decisione del tribunale prima di rimuovere contenuti piratati.

La decisione della Corte Suprema si inserisce in un contesto più ampio di lotta alla pirateria.

Queste sentenze consecutive lanciano un messaggio inequivocabile: i servizi di file hosting come 1fichier.com non possono più considerarsi zone franche per l'archiviazione e la condivisione di contenuti illegali. Il tribunale ha tracciato una linea netta nella sabbia digitale francese ed europea.

Nintendo ha colto l'occasione per ribadire il proprio impegno nella promozione dello sviluppo e della creatività, sottolineando il forte sostegno verso gli sviluppatori che creano software innovativi attraverso canali legittimi.

L'azienda ha anche lanciato un chiaro messaggio ai consumatori, invitandoli a non scaricare copie pirata dei propri giochi (dopotutto, non è la prima volta che succede qualcosa del genere).

Secondo la casa di Kyoto, la pirateria non solo danneggia economicamente l'industria, ma rischia di compromettere l'esperienza di gioco che solo i titoli legittimi su hardware Nintendo originale possono garantire. Una doppia tutela, quindi, sia per i creatori di contenuti che per gli utenti finali.

Del resto, il tema dell’emulazione è spesso controverso, ed è "casa" dei retrogamer prima di alternative legali come le librerie di Switch Online (a cui potete abbonarvi via Amazon).