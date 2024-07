Nintendo Switch Online vi regala gratis una trilogia cult, per la prima volta in Italia

Nintendo ha finalmente deciso di portare per la prima volta in Europa una trilogia cult di platform su Game Boy Advance, tramite l'offerta del Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online.

Da questo momento gli utenti iscritti al servizio potranno infatti scoprire tutti i primi 3 capitoli di Densetsu no Starfy, platform bidimensionali colorati con protagonista la stella marina Starfy.

La serie non è mai arrivata sul mercato europeo e italiano — nemmeno con il capitolo per Nintendo DS, l'unico a essere tradotto in lingua inglese — e molti fan potrebbero conoscere il protagonista soltanto grazie a Super Smash Bros. Ultimate, dove appare come Assistente durante le battaglie (lo trovate su Amazon, a proposito).

Si tratta dunque di una trilogia assolutamente gradita per i fan italiani, dato che per la prima volta sarà possibile scoprire questi giochi cult di assoluto valore.

Tutti e 3 i capitoli per Game Boy Advance di Densetsu no Starfy sono già disponibili sulla rispettiva app per Nintendo Switch Online, ma GoNintendo ci tiene a precisare che i titoli sono stati riproposti esattamente così come usciti in origine, vale a dire senza alcun tipo di traduzione.

I pochi testi disponibili resteranno dunque interamente in lingua giapponese, ma potrete giocare queste avventure senza particolari problemi, a patto ovviamente di essere iscritti al Pacchetto Aggiuntivi.

Se siete curiosi di scoprire le prime 3 avventure di Starfy, ma non dovessero ancora comparire sulle vostre app per Game Boy Advance, vi consigliamo come di consueto di verificare gli ultimi aggiornamenti tramite le apposite impostazioni del menù Home: una volta scaricata la patch troverete i vostri nuovi giochi gratis pronti ad aspettarvi in cima al catalogo.

Ricordiamo che l'ultimo aggiornamento del catalogo è arrivato solo la scorsa settimana, con ben 7 nuovi giochi gratis per NES.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche che avete ancora pochi giorni a disposizione per provare gratis Mario + Rabbids Sparks of Hope, l'ultimo gioco in prova offerto dal servizio.